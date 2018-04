MotoGP, Andrea Dovizioso risponde all’attacco di Jorge Lorenzo: “Siamo avversari, la rivalità è normale. Risultati frutto del lavoro”

Andrea Dovizioso ha risposto con classe a Jorge Lorenzo le cui dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi aveva creato scalpore. Il maiorchino aveva affermato che il compagno di squadra ha sempre minato le sue sicurezze per tutta la carriera ma il forlivese non si è scomposto e alla vigilia della qualifiche del GP di Argentina ha risposto in maniera molto signorile: “E’ normale che siamo tutti avversari e si cerca sempre di essere il migliore. E’ dal 2001 che corriamo nella stessa categoria e ne sono successe tante di cose. C’è sempre stata rivalità sia in pista che fuori, ma è normale. Secondo me non è niente di particolare. I miei risultati dell’anno scorso sono il frutto del lavoro che ho fatto a casa su me stesso“.

Andrea Dovizioso è andato in difficoltà durante le prove libere di ieri chiudendo in ultima posizione ma non molla la presa in vista delle qualifiche e della gara: “Nell’ultima uscita non sono riuscito a chiudere un giro perché facevo sempre dei piccoli errori. Non sono riuscito a migliorare il tempo della mattina e quello era il nostro obiettivo per cercare di stare almeno nei dieci. Purtroppo non ci siamo riusciti, però dobbiamo rimanere sempre calmi e lavorare. E’ la conferma che su questa pista facciamo fatica ma in passato abbiamo fatto dei buoni risultati e credo che si possano replicare visto che abbiamo ancora tempo per migliorare la situazione“.













FOTOCATTAGNI