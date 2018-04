MotoGP 2018, Jorge Lorenzo attacca Andrea Dovizioso: “Ha sempre cercato di minare il mio morale”

Il clima all’interno del team Ducati è sempre più rovente e non soltanto per i risultati deludenti ottenuti durante le prove libere del GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Jorge Lorenzo ha rilasciato un’intervista alla tv spagnola Movistar che verrà trasmessa domenica e la presentazione non è delle migliori visto che vengono annunciate delle dichiarazioni molto dure nei confronti di Andrea Dovizioso.

Per il momento è trapelata soltanto una frase i cui contenuti non lasciano spazio alle interpretazioni: “Durante tutta la mia carriera Andrea Dovizioso ha sempre cercato di minare il mio morale e continua a farlo come compagno di squadra, non è qualcosa di nuovo. Però è un ragazzo tranquillo e abbiamo un rapporto cordiale: va bene così, perché veniamo qui per vincere e l’amicizia va riservata per altri posti, non al paddock“.

I due piloti stanno attraversando due momenti diametralmente opposti: il forlivese ha vinto il GP del Qatar ed è reduce da un’annata da incorniciare mentre lo spagnolo non riesce a trovare il feeling con la Rossa. Sullo sfondo anche il problema con il rinnovo di contratto: Dovizioso sta chiedendo un giusto aumento di ingaggio, il maiorchino ha un salario eccessivo per i risultati ottenuti.













(foto Valerio Origo)