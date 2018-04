Milan-Inter, le probabili formazioni del derby. Spalletti conferma il suo undici, Gattuso punta su Cutrone

Un derby che vale la Champions. Erano ormai tante stagioni che la Stracittadina milanese valeva così tanto per la classifica. L’Inter sogna il sorpasso sulla Roma, portandosi al terzo posto in classifica, mentre il Milan è obbligato a vincere per accorciare proprio sui rivali storici e continuare a sperare nella qualificazione alla Champions.

I rossoneri sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus, arrivata al termine di una bella prestazione sul campo, lasciando grande rammarico in tutto l’ambiente. Gennaro Gattuso perde Lucas Biglia per squalifica e consegna le chiavi del centrocampo a Riccardo Montolivo, ma soprattutto il tecnico del Milan si affida in attacco a Patrick Cutrone.

Squadra che vince non si cambia. Questo è il motto di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano conferma anche nel derby lo stesso undici che ha portato alle nette vittorie contro Sampdoria e Verona. Confermata la coppia di centrocampo Brozovic-Gagliardini (anche se scalpita Vecino) e Rafinha sarà trequartista con Borja Valero ancora dirottato in panchina. Il tridente Candreva-Perisic-Icardi davanti con l’argentino scatenato con sei goal nelle ultime due partite.

Queste le probabili formazioni del derby

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.