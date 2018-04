Maratona di Roma 2018: risultati e classifica. Cosmas Birech detta legge, tripletta di Rahma Tusa

Spettacolo nella capitale per la Maratona di Roma giunta alla 24esima edizione. La tradizionale 42km tra le bellezze della Città Eterna ha regalato grandi emozioni per gli oltre 14000 iscritti alla corsa competitiva e per le 80mila persone che hanno partecipato all’amatoriale Fun Run. Partenza e arrivo ai Fori Imperiali attraversando il centro storico, Prati, Marconi, la Garbatella, il lungotevere, il Testaccio: una vera e propria festa dello sport in una domenica soleggiata.

Il keniano Cosmas Jairus Kipchoge Birech si è imposto con il tempo di 2h08:03: l’africano ha migliorato di 42 secondi il proprio personale fatto siglare lo scorso anno e ha confermato il pronostico della vigilia anche se non è riuscito ad avvicinare le 2h06 che si era messo come obiettivo. Birech è scappato via nella seconda parte di gara e il suo ritmo è risultato insostenibile per tutti a partire dall’inatteso Ibrahim Abdo Abdi dal Bahrain (2h08:32), terzo l’altro keniano Paul Kios Kangogo (2h09:32) mentre ci si aspettava di più dall’etiope Dejene Debela Gonfa che invece ha concluso soltanto in settima posizione a quattro minuti di distacco. Il miglior italiano è l’over 40 Ahamed Nasef (2h21:07) che è giunto quattordicesimo, sedicesimo Biniyam Senibeta Adugna (2h29:21) seguito da Luigi Zullo (2h30:49), Domenico Liberatore (2h33:34) e Massimiliano Sansone (2h33:47).

Rahma Tusa ha trionfato tra le donne come da pronostico della vigilia. L’etiope si è imposta per la terza volta consecutiva, proprio come fece la connazionale Firehiwot Dado nel 2009-2011 prima di vincere a New York. La 24enne ha letteralmente dominato la gara e ha tagliato il traguardo con un notevole 2h23:46, un minuto e mezzo meglio del suo personale. Tutte le avversarie si sono dovute arrendere sotto la sua progressione fenomenale: addirittura tre minuti di vantaggio su Abdulkadir Gosa Dalilia dal Bahrain (2h26:46) e più di quattro sulla keniana Alice Jepkemboi Kibor (2h28:19). Paola Salvatori è stata la migliore italiana: 13esima con il tempo di 2h50:18, subito davanti ad Anna Zilio (2h58:50).

(foto pagina Facebook Maratona Roma)