Maratona Roma 2018: data, programma, orari e tv. La guida completa

Domenica 8 aprile si correrà la Maratona di Roma. La affascinante 42 km nella capitale richiamerà circa 80mila podisti, pronte a correre tra le vie della Capitale, tra le bellezze della Città Eterna con partenza e arrivo in Via dei Fori Imperiali. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Maratona 2018 di Roma. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport.

DOMENICA 8 APRILE:

08.35 Partenza atleti paralimpici (handbike e wheelchair)

08.40 Partenza Prima Onda (Top + atleti area A)

08.45 Partenza Seconda Onda (atleti area B)

08.52 Partenza Terza Onda (atleti area C)