LIVE Volley, Finale Scudetto 2018: Conegliano-Novara, gara4 in DIRETTA. 2-1, la Igor riapre i conti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, gara4 della Finale Scudetto di volley femminile. Al PalaVerde potrebbe essere la notte dello scudetto: le Pantere, infatti, conducono la serie per 2-1 e vanno a caccia della vittoria che consegnerebbe il secondo tricolore della storia dopo quello del 2016. Le Campionesse d’Italia, però, vogliono fare il colpaccio in trasferta per pareggiare i conti e giocarsi tutto nella bella di mercoledì sera. Si preannuncia una partita equilibrata e appassionante tra due formazioni che si equivalgono e che regaleranno una grande pallavolo.

Paola Egonu è chiamata a trascinare Novara supportata da Francesca Piccinini, Celeste Plak, Cristina Chirichella. Le venete, prive dell’infortunata Raphaela Folie, punteranno tutto sul tridente offensivo composto da Kimberly Hill, Samanta Fabris e Samantha Bricio. I 5000 spettatori del PalaVerde vogliono festeggiare il titolo insieme alle ragazze di Daniele Santarelli ma la formazione di coach Massimo Barbolini non vorrà arrendersi tanto facilmente.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, gara4 della Finale Scudetto di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.













14-10 Lungo il servizio di Fabris.

14-9 Fabriiiiiiis! Che diagonaleeeeeee! Abbraccione con le compagne, Conegliano sta pregustando lo scudetto.

13-8 Melandri mette giù il pallone arrivata dopo un salvataggio estremo di Sansonna. C’è solo Conegliano in campo, il pubblico sta già festeggiando.

12-8 Bellissimo primo tempo di Melandri, Conegliano cerca l’allungo verso lo scudetto.

11-8 Sontuosa parallela di Piccinini.

11-7 Egonu attacca lungo. Novara in confusione.

Pallone fuori. Si riparte dal 10-7 per Conegliano.

Non è ace! Pallone out di mezzo millimetro! L’immagine non è chiara…

9-8 ACEEEEEEE. Egonu di millimetri. Santarelli chiama videochek.

9-6 Fabris sfonda il muro, tre punti di Conegliano! Barbolini chiama time-out.

8-6 Bellissimo lungolinea di Fabris, Conegliano conserva due importantissimi punti di vantaggio.

7-5 Egonu difende male il pallonetto di Fabris.

6-4 Chirichella attacca il primo tempo direttamente in rete, Conegliano trova il break.

5-4 Maestosa pipe di Bricio, bella finta di Melandri.

4-4 Bricio serve lungo.

4-3 Egonu sbaglia l’attacco. Conegliano torna avanti.

3-3 Ancora l’americana in diagonale, Conegliano trova la parità.

2-3 Hill recupera prontamente con un bel lungolinea.

1-3 Plak attacca violentemente, Novara trova subito il break.

INIZIA IL QUARTO SET.

CONEGLIANO-NOVARA 2-1.

22-25 Egonu mette il lungolinea. Novara ha vinto il terzo set.

22-24 MUROOOOOO! Gibbemeyer su Bricio, due set-point per Novara.

22-23 Pronta risposta di Bricio con una delle sue legnate in diagonale.

21-23 Strepitosa Egonu che salta altissima e la mette all’angolino.

21-22 Nicoletti attacca forte sulle mani del muro. Ora serve il break point.

20-22 MUROOO! Chirichella su Nicoletti! Bechis ha messo due pallone imprecisi e Conegliano è stata punita.

20-21 MUROOOOOO! Danesi stampa Plak da posto 4. Conegliano è scatenata, vuole lo scudetto ora!

19-21 Bricioooooo! In pallonettoooo! Scambio durato un minuto in cui è successo di tutto, PalaVerde in piedi, che spettacolo assurdo. Difese da entrambe le parti ma spicca un miracolo di De Gennaro sul diagonale di Egonu. Conegliano recupera un altro break e ora è in scia a Novara. Barbolini chiama time-out.

18-21 Hill brava a giocare sul muro avversario.

17-21 Chirichella mette giù il primo tempo, Novara allunga nuovamente.

17-20 Fabris serve largo ma ha riaperto il set.

17-19 Invasione di Skorupa a rete nel tentativo di salvare una ricezione lunga su servizio di Fabris. Conegliano recupera un altro punto.

16-19 Fabriiiiis! Parallela sontuosa. Il turno in battuta della croata sta facendo la differenza, Conegliano cerca la rimonta.

15-19 ACEEEEEEEE! Fabriiiiiiis, tentativo di recupero di Conegliano. Barbolini chiama time-out.

14-19 Gibbemeyer serve in rete.

13-19 Wolosz sbaglia a mandare di là il pallone.

13-18 Violentissimo lungolinea di Hill.

12-18 Fast di Gibbemeyer. Novara ora sta volando.

12-17 Erroraccio di Fabris in contrattacco. Era un’occasione d’oro per Conegliano, difesa stellare di De Gennaro su Egonu.

12-16 Plak ed Egonu vanno insieme sul pallone in difesa, erroraccio. Conegliano recupera un break.

11-16 Egonu serve lungo.

10-16 Stellare diagonale di Piccinini, la Igor sta volando. Santarelli si gioca il secondo discrezionale.

10-15 Attacco diretto di Gibbemeyer dopo un muro errato delle Pantere su Egonu. Novara allunga.

10-14 Wolosz serve in rete.

10-13 Ancora invenzione di Wolosz di seconda.

9-13 Danesi serve lungo, Novara conserva i quattro punti di vantaggio.

8-12 ACEEEEEEEE! Plak. Bricio sbaglia in ricezione. Santarelli chiama time-out, Conegliano sta rimettendo Novara in gioco.

8-10 Skorupa serve in rete.

7-10 MUROOOO! Chirichella chiude il primo tempo di Danesi, Novara ci prova fino in fondo e giustamente non molla.

7-8 Fabris coglie Sansonna in controtempo e la mette a terra.

6-8 Perfetto diagonale di Hill che si sta caricando la squadra sulle spalle.

5-7 Lungolinea stellare di Hill.

4-7 Plak sta salendo in quota in questo avvio di quarto set, ottimo attacco sul muro.

3-5 Plak attacca sulle mani del muro in pipe.

3-4 MUROOOOO! Woloooosz, stampata ancora Piccinini. Terza stampatona consecutiva di Conegliano.

2-4 Egonu tira una legnata, Novara trova un break importante.

2-3 Muro di Danesi su Piccinini.

1-1 MUROOOO! Danesi stampa Plak.

INIZIA IL TERZO SET.

CONEGLIANO-NOVARA 2-0. Le Pantere sono a un set dalla conquista dello scudetto!

25-21 Egonu attacca lungo! Conegliano ha vinto il secondo set.

24-21 Pazzesca legnata di Fabris, tre set point per Conegliano.

Il videocheck dà ragione a Barbolini. Si riparte dal 23-21.

24-20 Plak non trova le mani del muro. Quattro set-point per Conegliano.

23-20 Stellare attacco di Fabris in diagonale.

22-20 Pallonetto di Chirichella.

22-19 Woloooosz! Invenzione di seconda. Conegliano vicina alla conquista del secondo set.

21-19 Plak ci mette una mezza, entra e chiude un punto complicato.

20-18 Piccinini sbaglia il servizio.

19-18 MUROOOO! Gibbemeyer stampa la pipe di Hill. Novara non molla.

18-17 Bomba di Egonu, Bricio non ci arriva.

18-16 Piccinini attacco lungo! Conegliano conquista un break, Barbolini chiama time-out.

17-16 Fabris mette un pallonetto celestiale dopo che il muro aveva contenuto l’attacco di Egonu. Conegliano torna avanti.

16-16 Bellissimo primo tempo di Melandri che trova la parità!

14-16 Perfetto attacco di Piccinini in diagonale, supera un muro disunito.

14-15 Errore al servizio di Enright, il set è apertissimo: Conegliano vuole involarsi sul 2-0 e avvicinarsi allo scudetto, Novara cerca il pareggio.

12-14 Grande alzata di Skorupa, primo tempo di Chirichella.

12-13 Scambio pazzesco ma ci pensa una stellare Bricio a risolvere con un diagonale chirurgico da posto 4.

11-13 Sempre due punti di vantaggio per Novara.

10-12 Attacco forte di Enright, nessuno supporta la difesa di Hill.

10-11 Fabriiiiiiiiiiis, che diagonale! Mezzo punto è di Hill che ha tenuto su l’attacco di Egonu.

9-11 MUROOOOO! Melandri stampa Enright. Conegliano recupera un break, Barbolini chiama time-out.

7-11 Conegliano restituisce il favore dai nove metri.

7-10 Fuori di due millimetri il servizio di Egonu, inutile il videocheck.

6-10 MUROOOO! Gibbemeyer stampa la pipe di Bricio, era un attacco agevole.

6-9 Scappa il servizio di Piccinini.

5-9 Egonu attacca forte sul muro e trova il punto. Allungo di Novara.

5-7 MUROOOO! Melandri stampa Egonu.

4-7 ACEEEEEE! Enright prova a lanciare la fuga di Novara.

4-6 Lungo il servizio di Bricio.

4-5 Bricio rianima le Pantere con uno dei suoi diagonali.

3-5 Break fondamentale di Novara che prova a impensierire le padrone di casa.

3-4 MUROOOOOO! Chirichella si riscatta e stampa la pipe di Hill.

3-3 MUROOOO! Wolosz stampa Chirichella!

2-1 MUROOOOOOOOO! Melandriiiii stampa Enright.

1-1 Avvio equilibrato, Fabris è scatenata.

INIZIA IL SECONDO SET.

CONEGLIANO-NOVARA 1-0.

28-26 Egonu attacca out!

27-26 Ancoraaaaaaa! Destro lungolinea di Fabris, gioca solo lei. Terzo set point per Conegliano.

26-26 Egonuuuuuuuuuu! Diagonale stellare millimetrico.

26-25 ACEEEEEEEEEEEE! Fabriiiiiiisssssss! Sta facendo tutto lei! Set-point per Conegliano.

25-25 Annulla ancora Fabris, lungolinea imprendibile.

24-25 Piccinininiiiiiii! Di esperienza, in diagonale. Conegliano aveva avuto una free ball ma Hill non ha concretizzato. Altro set-point per Novara.

24-24 Lo annulla Fabris con una delle sue bombe in diagonale.

23-24 Pallonetto di Egonuuuuuuuu! Che numeroooooooo! Set point per Novara!

23-23 Botta e risposta tra Bricio ed Egonu. Si decide tutto in volata.

22-22 MUROOOOOOO! Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaa! Bricio stampata! Santarelli chiama il secondo discrezionale, Conegliano si è fatta rimontare.

22-21 Errore di Melandri! Primo tempo in rete, Chirichella fa paura. Novara ora è in partita!

22-20 Egonu prova a tenere lì le compagne.

21-19 Altro errore di Fabris! De Gennaro si immola su Egonu, Wolosz alza bene dietro ma la croata tira lungo. Novara recupera tre punti e Santarelli chiama time-out.

21-18 Fabris sbaglia un diagonale ma qui Novara era stata brava a costruire l’azione.

21-17 Sontuosa pipe di Egonu.

21-16 Non passa l’attacco di Piccinini, inutile il video-check chiamato da Barbolini.

20-16 Bella difesa di De Gennaro, Bricio attacca convinta sul muro di Gibbemeyer.

19-16 Egonu stellare, mette il pallone in diagonale nell’angolino.

19-15 Danesi concretizza la fast, Conegliano sempre sul +4.

18-14 Ottima giocata di Wolosz, Melandri finta, Hill chiude.

17-14 Novara recupera un break, bel servizio di Chirichella e Gibbemeyer chiude sulla lunga ricezione avversaria.

17-12 Fabris schiaffeggia su un muro telefonato di Chirichella. Barbolini chiama il secondo discrezionale, Novara è confusa.

15-12 Piccinini trova un bel mani fuori del muro, Novara recupera un break.

15-11 Primo tempo di Chirichella ma Novara è in affanno.

15-10 Pallonetto di Bricio, Egonu non azzarda nemmeno un tuffo…

14-10 Egonu ci mette una pezza, la sua solita sbracciata.

14-9 Fabris pazzesca in diagonale, buona difesa delle Pantere su un pallonetto telefonato. Il set sembra indirizzato.

13-9 Bricioooooooooooooooo! Difesa stellare su Enrigh e poi attacca un diagonale pazzesco. Conegliano cerca la fuga.

12-9 Erroraccio di Gibbemeyer al servizio.

11-9 Enright sfonda il muro di Danesi.

11-8 Egonu sbaglia l’attacco, Novara in confusione. Barbolini chiama time-out.

10-8 MUROOOOOOOOOOOO! Melandriiiiiii! Stampato il primo tempo di Gibbemeyer.

9-8 PAZZESCOOOOOOOO! Difese stellari di Conegliano, Novara non chiude per ben cinque volte in tutti i modi, palla a Fabris che inchioda. Esplode il PalaVerde.

8-8 Invenzione di seconda di Wolosz. Regna l’equilibrio.

7-7 Facile primo tempo di Gibbemeyer.

7-6 Bordata di Bricio da posto 4 sulla spalla di Sansonna.

Santarelli chiama video-check e ha ragione: c’è invasione del muro di Novara: si riparte dal 6-6.

5-7 Fabris attacca clamorosamente out un pallone assolutamente alla portata, Novara si procura un break importante.

4-4 MUROOOOOOO! FABRIIIIIIIIS! Che stampata su Piccinini, due attacchi consecutivi e li sbaglia.

3-4 Fabris tira una delle sue legnate, Sansonna non può arrivarci.

2-3 Eccellente primo tempo profondo di Melandri.

1-3 Delizioso pallonetto di Egonu.

1-2 Wolosz serve in rete.

1-1 Ottimo mani fuori di Bricio che sfrutta bene il muro di Chirichella.

0-1 Egonu mette giù uno dei suoi missili e inizia nel migliore dei modi.

18.00 INIZIA LA PARTITA.

SESTETTO TITOLARE CONEGLIANO:

Wolosz-Fabris, Bricio-Hill, Danesi-Melandri, De Gennaro.

SESTETTO TITOLARE NOVARA:

Skorupa-Egonu, Piccinini-Enright, Chirichella-Gibbemeyer, Sansonna.

17.54 Inno di Mameli.

17.52 Conegliano ha vinto gara3 al PalaIgor con un netto 3-0 e gara2 al tie-break.

17.50 Si gioca davanti agli oltre 5000 spettatori del PalaVerde. Una bolgia per le ragazze di Daniele Santarelli, il pubblico sogna il secondo scudetto della storia.

17.48 Le Pantere conducono la serie per 2-1: in caso di vittoria diventerebbero Campionesse d’Italia. Novara cerca il pareggio per giocarsi la bella in casa.

17.45 Buongiorno a tutti. Alle ore 18.00 inizierà Conegliano-Novara, gara4 della Finale Scudetto di volley femminile.

(foto Ettore Griffoni)