LIVE Volley, Finale Scudetto 2018: Conegliano-Novara, gara2 in DIRETTA. 3-2, le Pantere pareggiano la serie

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, gara2 della Finale Scudetto di volley femminile. Al PalaVerde andrà in scena una partita determinante per le sorti della serie: le Campionesse d’Italia vanno a caccia di una vittoria in trasferta che varrebbe il 2-0 e un passo importante verso la conquista del tricolore, le Pantere vogliono regalare una gioia ai tifosi e impattare i conti.

Si torna in campo a tre giorni di distanza dal netto successo della Igor che in casa aveva letteralmente asfaltato le venete con un roboante 3-0. Paola Egonu e compagne puntano a replicarsi nelle tana delle avversarie ma si troveranno di fronte una Imoco decisamente più combattiva e agguerrita, spinta dal proprio pubblico e dal tridente offensivo composto da Bricio, Fabris e Hill.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, gara2 della Finale Scudetto di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Grazie a tutti per averci seguito.

CONEGLIANO-NOVARA 3-2. 1-1 nella Finale Scudetto, si torna a giocare mercoledì 25 aprile (ore 17.00) a Novara.

15-13 Piccinini serve in rete e consegna la vittoria a Conegliano.

14-13 Egonu annulla il primo con una grande schiacciata in diagonale.

14-12 Clamoroso errore di Egonu! Sbaglia un contrattacco semplice! Era un’occasione d’oro. Inutile il videocheck. Due match-point per Conegliano.

13-12 Che bombaaaaaaa! Egonuuuuu show. Novara rimane in scia.

13-11 Hill in diagonale, supera il muro solitario di Egonu.

12-11 Bomba di Egonuuuuuuuuu! Che sassata! Hill poi sbaglia in supporto alla ricezione di Wolosz. Santarelli chiama time-out.

12-10 Ancora Chirichella in primo tempo.

12-9 Brutto servizio di Enright in lungolinea.

11-9 Primo tempo di Chirichella.

11-8 MUROOOOOO! Folie inchioda Egonu, Novara sembra arrendersi, Conegliano sta volando.

10-8 Replica di Enright in diagonale, Novara prova a rimanere a galla.

10-7 Stupenda Wolosz per Bricio, lungolinea stellare.

9-7 Questa volta la fast di Gibbemeyer va a terra.

9-6 MUROOOOOOO! Danesi sta risolvendo la partita! Stampatone sul primo tempo di Gibemeyer. Barbolini chiama il secondo discrezionale.

8-6 MUROOOOOO! DANESI stampa Plak da posto 4. Break fondamentale di Conegliano, cambio campo.

7-6 Fabriiiiiiiis! Attacco stellare in parallela, Sansonna in ritardo mentre Wolosz alza una palla meravigliosa. Imoco in vantaggio, Barbolini chiama time-out.

6-6 MUROOOOOOO! Danesi su Gibbemeyer, Conegliano riacciuffa il pareggio.

5-6 Scambio lungo, Bricio sbaglia un forzato diagonale.

5-5 Hill trova un bellissimo diagonale stretto con un tocco morbido, Gibbemeyer non riesce a fermarla.

4-5 MUROOOO! Danesi stampa Piccinini.

3-5 ANCORAAAAAAAAA! ACEEEEEEEEEEE! Stellareeeeeee! Sta facendo la differenza, Santarelli chiama time-out.

3-4 ACEEEEEEEE! Egonuuuuuuuuuuu! Che bombaaaaaaaaa! Paola scatenata dai nove metri.

3-1 ACEEEEEEEEE! Folie! Break di Conegliano in avvio.

2-1 Chirichella non arriva sul primo tempo di Folie.

1-1 Primo tempo di Chirichella, avvio equilibrato.

INIZIA IL TIE-BREAK.

CONEGLIANO-NOVARA 2-2. Si decide tutto al tie-break.

20-25 Chiude Piccinini in diagonale! Novara ha vinto il quarto set.

20-24 Come nel primo set, quattro set-point per Novara.

19-23 MURO di Melandri! Entra al posto di Danesi e stampa Plak. Barbolini chiama time-out.

18-23 Folie serve in rete.

18-22 Hill prova a tenere a galla Conegliano con un bel diagonale.

17-21 Folie chiude un primo tempo sontuoso al termine di uno scambio infinito.

16-21 MUROOOOOOOO! Gibbemeyer stampa Fabris, allungo decisivo di Novara verso il tie-break.

16-20 Piccininiiiiiiiiii! Sfonda il muro, Folie si deve inchinare.

16-19 Egonu serve in rete.

15-19 Spettacolare lungolinea di Egonu, Hill arriva in ritardo.

15-18 ACEEEEEEEEE! Egonuuuuuuuuuuuuuuu! Novara piazza uno scatto decisivo con il suo opposto. Santarelli chiama time-out, Novara vuole il tie-break.

14-16 Chirichella magistrale! Ancora primo tempo, stupenda.

13-15 Fabris sbaglia il servizio.

12-14 Primo tempo di Chirichella, ci pensa ancora lei.

12-13 Difesa stellare di Conegliano, palla vacante a Hill che con immenso talento la mette a terra. La Imoco recupera un brea.

10-13 Egonu sta giocando una partita davvero tutta sua, altro attacco stellare dalla seconda linea dopo che Conegliano aveva contenuto due schiacciate.

9-12 MUROOOOOO! Gibbemeyer, la pipe di Hill non passa. Novara cerca l’allungo verso il tie-break.

8-10 ACEEEEEEE! Egonuuuuuuu, break per Novara.

8-8 Pronta risposta di Fabris con la pipe.

7-8 ACEEEEEEEEEE! Chirichellaaaaaaa!

7-7 Sta giocando solo Chirichella tra le fila di Novara, i suoi primi tempi stanno tenendo a galla le Campionesse d’Italia.

6-6 Primo tempo di Chirichella.

6-5 Diagonale di Fabris, il muro di Egonu non basta.

5-5 Hill restituisce il favore dai nove metri.

5-4 Gibbemeyer serve lungo.

4-3 ACEEEEEEE! Bricioooooooo su Sansonna.

3-3 Colpo a colpo, primo tempo contro primo tempo, Gibbemeyer contro Folie.

2-2 Bricio attacca bene sul muro di Gibbemeyer.

1-2 Bel primo tempo di Gibbemeyer. Questa è un’altra Novara.

0-1 Hill sbaglia il servizio.

INIZIA IL QUARTO SET.

CONEGLIANO-NOVARA 2-1.

23-25 MUROOOOOO! Gibbemeyer! Pazzesco. Novara ha vinto il set e ha riaperto la partita.

23-24 Pazzesca Egonu! Diagonale micidiale dopo un lungo scambio, sbaglia il muro. Set-point per Novara.

23-22 Ancora Chirichella. Novara si aggrappa alla centrale.

23-21 Stupenda parallela di Fabris, Conegliano vede la vittoria.

22-21 Chirichella in primo tempo tiene lì Novara.

22-20 Delizioso pallonetto di Hill. De Gennaro ha contenuto Egonu, poi Plak sciupa il contrattacco e Conegliano punisce.

21-20 Errore al servizio di Conegliano.

21-19 Azione infinita, Skorupa poi alza una palla impossibile per Egonu che non può davvero nulla.

20-19 Muro su Fabris, De Gennaro ci arriva in copertura ma non basta.

20-18 De Gennaro tiene su il missile di Egonu ma Wolosz commette fallo in palleggio.

20-17 Conegliano ha in mano la partita, Barbolini chiama il discrezionale della disperazione.

19-17 Hill bravissima a giocare sul muro, Sansonna si immola ma le compagne non la seguono. Scatto di Conegliano.

18-17 Errore di Enright in ricezione, Fabris si fionda a rete e chiude il punto.

17-17 Piccinini serve lungo.

16-17 Botta e risposta tra Fabris ed Egonu, Paola ha alzato il rendimento in questo frangente di set.

15-16 Lungolinea potentissimo di Egonu, grande contrattacco. Novara si riporta avanti, Santarelli chiama time-out.

15-15 Piccinini stellare, sfonda il muro e riporta il set in parità.

15-13 Piccinini sbaglia il muro sulla fast di Danesi.

14-13 MUROOOOOOOOOOOOOO! Gibbemeyer, Novara è viva.

14-11 Primo tempo di Danesi.

13-11 Fallo di Hill sul muro di Egonu.

13-10 Primo tempo di Chirichella che ci mette una pezza.

13-9 Fabris strepitosa in diagonale. Conegliano fa un’altra partita, Novara non è in campo.

12-9 Folie fa la differenza al servizio, Enright sbaglia ancora in bagher.

11-9 ACEEEEEEE! Folieeeee. Conegliano scappa via. Barbolini chiama time-out.

10-9 Conegliano passa in vantaggio, Errore in bagher rovesciato di Sansonna, Skorupa non salta, il pallone va di là e Danesi chiude subito.

9-9 Errore in contrattacco di Enright, non c’è tocco come dice il video-check.

8-9 Pipe sbagliata di Bricio, Novara torna avanti e cerca di tenere aperti i conti.

7-6 Enright si fa beffare dal diagonale di Fabris.

6-6 Si procede punto a punto, Gibbemeyer si è data una svegliata.

3-4 Hill serve in rete.

3-3 Gibbemeyer attacca in rete il primo tempo.

2-3 Ottimo attacco di Bricio dalla seconda linea, Piccinini ha sciupato un’occasione ma male Skorupa che non serve Egonu.

1-3 Bel mani fuori di Enright.

1-2 Novara cerca di riaprire la partita.

INIZIA IL TERZO SET.

CONEGLIANO-NOVARA 2-0.

24-15 Hill in diagonale, nove set-point per Conegliano.

22-13 Conegliano si invola agevolmente verso la conquista del secondo set.

20-12 Pipe di Bricio.

19-12 Bellissimo lungolinea di Egonu

19-11 Egonu ferma l’emorragia con una diagonale

19-10 Diagonale stellare di Hill, Conegliano si invola verso la vittoria del set

18-9 Primo tempo di Folie, c’è solo una squadra in campo.

17-9 ACEEEE Bricio superlativa!

16-9 Fabris attacca su Sansonna e le spacca le mani. Il turno in battuta di Bricio sta decidendo il set

15-9 Aceeeeee. Bricio spacca il set

14-9 Bricio indemoniata la pipe sorprende Piccinini. Barbolini chiama time out

13-9 Bricio scatenata in parallela

12-9 Primo tempo di Gibbemeyer

11-8 MUROOOOO Gibbemeyer stampa la pipe di Hill

11-7 Bricio attacca sopra il muro a tre in diagonale

10-7 Pronta risposta di Chirichella

10-6 Bella fast di Danesi

8-5 Primo tempo di Chirichella

8-4 Fabris attacco fortissimo il muro di Plak, lo sfonda a e fa volare Conegliano

7-4 Diagonale stretto di Hill.

6-4 Tocco delizioso di Plak che di giustezza supera il muro a due.

6-3 Hill si supera palla alta sopra il muro Egonu arriva in ritardo e Conegliano allunga. Barbolini chiama time out.

5-3 Pipe stratosferica di Bricio, break per Conegliano

4-3 MUROOO Folie stampa Plak

3-3 Piccinini serve in rete

2-3 Bellissima pipe di Plak

2-2 Spettacolare diagonale di Piccinini

2-1 Attacco lungo di Egonu, il video check no ravvisa tocchi.

1-1 Avvio equilibrato

INIZIA IL SECONDO SET

CONEGLIANO- NOVARA 1-0.

30-28 Conegliano ha vinto il set, perfetto primo tempo di Danesi

29-28 Fabris passa in mezzo al muro a due, pallone in campo.

28-28 Scambio infinito palla Bricio in posto 4 ma la messicana tira un aquilone.

28-27 perfetta Hill da posto 4

27-27 Egonuuuuuuuu annulla lei attacco profondissimo in campo

27-26 la legnata di Fabris al servizio regala il primo set point a Conegliano. A chiudere il punto è stata Wolosz.

26-26 Perfetto primo tempo di Danesi, Conegliano annulla un altro set point

25-26 invenzione di Piccinini Novara passa in vantaggio.

25-25 Fabris in diagonale annulla ancora.

24-25 Enright entra, al fine di uno scambio estenuante attacca sul muro e trova un nuovo set point

24-24 Clamoroso errore di Egonu in diagonale. Conegliano acciuffa il pari, ancora Bricio al servizio

23-24 Hill si è caricata sulle spalle Conegliano, lungo linea perfetto annullato il terzo set point. Barbolini chiama time out

22-24 UNa grande Hill fa sognare Conegliano annullati i due set point

20-24 Clamoroso errore di Bricio in parallela, 4 set point per Novara

20-23 Egonuuuuuu missilata stratosferica nel cuore del campo, imprendibile

20-22 Passa il pallonetto di Conogliano, pasticcio difensivo di Novara. La Emoco tenta il forcing

19-22 Bricio da posta 4 attacaca sul muro, il pallone si impenna Egonu non ci arriva. Barbolini chiama time out

17-22 MUROOOOOOOOOOO Gibbemeyer stampa Bricio. Santarelli chiama time out

17-21 Plak attacca sulle mani del muro, il pallone si impenna e cade a terra

17-20 Legnata della subentrata Nicoletti, Sansonna non può nulla

16-20 Egonu sfonda il muro a due e spinge Novara sul +4

16-19 Egonu sbaglia un difficile attacco in parallela.

15-19 La pipe di Bricio si spegna in rete!

15-18 Piccininiiiii! Sfonda il muro ancora, Danesi bucata. Novara sempre a +3.

15-17 Fabris in diagonale, muro in ritardo. Conegliano rimane lì.

14-17 Tutto facile per Egonu, una legnata delle sue da posto quattro.

14-16 Hill rompe la rotazione con un bel lungolinea.

13-16 Piccininiiiiiiiiiii! Monumentaleeeeeeee! Diagonale da Campionessa stellareeeeeeeeee. Novara allunga! Servizio di Plak decisivo.

13-15 MUROOOOOOOOOOO! Scatenata Chirichella, Fabris non passa. Break di Novara con la centrale. Santarelli chiama time-out.

13-14 MUROOOOOOOOO! Chirichella stampa Folie, primo vantaggio di Novara.

13-12 Si sta andando avanti su questo copione, Folie passa altissima.

12-12 La stessa soluzione di Skorupa che si affida a Gibbemeyer.

12-11 Wolosz si rifugia in Folie, primo tempo chiuso.

11-11 Bricio manda in rete il pallonetto.

11-10 Novara rimane in scia spinta dalla verve di Piccinini e Plak.

10-8 Conegliano riconquista un break di vantaggio, Fabris sfonda il muro.

9-8 Bel diagonale di Hill che sfonda il muro a due.

8-8 MUROOOOOOOOOOO! Chirichella stampa Fabris, Novara pareggia. Egonu fatica a passare ma le compagne stanno dando un aiuto importante.

8-7 MUROOOO! Gibbemeyer stampa la pipe di Bricio. De Gennaro aveva tenuto su una super parallela di Egonu ma le compagne non hanno approfittato.

8-6 Chirichella serve in rete, Conegliano ringrazia.

7-6 Hill sbaglia il diagonale, Novara recupera un break. Chirichella al servizio.

7-4 Conegliano conserva i tre punti di vantaggio con un bel primo tempo di Folie, invasione di Chirichella a muro.

6-3 In rete il servizio di Bricio.

6-2 ACEEEEEE di Bricio! Allungo di Conegliano.

5-2 Erroraccio di Egonu! Ha attaccato sotto la rete! Pallone difficile in bagher rovesciato di Piccinini.

4-2 In rete il servizio di Skorupa.

3-2 Errore sottorete delle Pantere, cercato il tocco di Skorupa ma il pallone è out senza tocco.

3-1 Legnata di Fabris su Egonu che non riesce a tenere la palla. Paola aveva sbagliato un facile contrattacco e Conegliano ne ha approfittato.

2-1 Bellissimo primo tempo di Folie.

1-1 Avvio equilibrato.

20.30 INIZIA LA PARTITA.

SESTETTO TITOLARE NOVARA:

Skorupa-Egonu, Piccinini-Plak, Chirichella-Gibbeyemer, Sansonna

SESTETTO TITOLARE CONEGLIANO:

Wolosz-Fabris, Bricio-Hill, Danesi-Folie, De Gennaro

20.25 Cinque minuti all’inizio della partita, le squadre sono pronte per scendere in campo.

20.24 Conegliano punterà soprattutto sul tridente offensivo composto da Kimberly Hill, Samanta Fabris e Samantha Bricio. Al centro Anna Danesi e Raphela Folie, Wolosz in cabina di regia e De Gennaro libero.

20.22 Novara si affiderà soprattutto alle bordate di Paola Egonu ma anche all’esperienza di Francesca Piccinini affiancata di banda da Celeste Plak. Al centro Cristina Chirichella e Lauren Gibbemeyer, Skorupa in cabina di regia e Sansonna il libero.

20.20 Dieci minuti all’inizio della partita.

20.19 Al PalaVerde sono invece due i precedenti stagionali: vittoria della Imoco nel girone di Champions League, successo della Igor nel ritorno di regular season.

20.18 Le due squadre si sfidano per l’ottava volta in stagiona: 5-2 i precedenti in favore delle piemontesi che hanno vinto anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

20.17 Novara si è imposta con un netto 3-0 in gara1 e cerca il colpaccio in trasferta con l’obiettivo di portarsi 2-0 sulla serie e avvicinarsi al tricolore. Le venete proveranno a controbattere per tenere aperti i discorsi.

20.16 Si gioca in un gremito PalaVerde. Le Pantere saranno sostenute da un pubblico caldissimo con l’obiettivo di impattare la serie.

20.15 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, gara2 della Finale Scudetto di volley femminile.

(foto Valerio Origo)