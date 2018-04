LIVE Roma-Chievo, Serie A in DIRETTA: 2-0. Raddoppio dei giallorossi con Dzeko

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Chievo, match della 35ma giornata della Serie A. I giallorossi, dopo la pesante sconfitta per 5-2 con il Liverpool in Champions League, cercheranno di ritrovare subito la vittoria in campionato per restare al terzo posto in classifica. Dall’altra parte il Chievo tenterà l’impresa per conquistare punti fondamentali per la salvezza. Di Francesco cambierà modulo per questa sfida, tornando alla difesa a quattro, mentre in attacco si affiderà al tridente con Schick, Dzeko ed El Shaarawy.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Roma-Chievo, match della 35ma giornata della Serie A: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdervi nulla di questa partita. Appuntamento alle 18.00.













Finisce il primo tempo! Roma avanti 2-0 con il Chievo. I giallorossi hanno dominato questo primo tempo e sono avanti grazie alle reti di Schick al 9’ e Dzeko al 40’

44′ Ora i giallorossi gestiscono questi ultimi minuti

41’ DZEKOOOOO!!!! RADDOPPIO ROMA!!!! Eccolo il gol dei giallorossi che innescano l’azione dalla sinistra con Kolarov che crossa in mezzo, pallone che arriva alla perfezione per Dzeko che non sbaglia e batte Sorrentino

37’ Ora la Roma rifiata un momento e gestisce palla

32’ Punizione battuta tesa da Pellegrini, Dzeko colpisce al volo e mette il pallone alto di poco

30’ Giallo per Hetemaj per fallo su Bruno Peres

29’ EL SHAARAWY!! ALTRO PALO DELLA ROMA! Sfiora ancora il gol la Roma con El Shaarawy che entra in area e calcia benissimo a giro, ma il pallone anche in questo caso si infrange sul palo

27’ Cambio forzato nel Chievo: esce per infortunio Depaoli, entra Jaroszyński

24’ Il primo cartellino giallo della partita è per Kolarov, che commette un fallo duro su Depaoli

21’ Bella conclusione di Schick, che ha iniziato alla grande questa partita, ma Sorrentino risponde presente e para in due tempi

18’ Prova a reagire ora il Chievo con un buon cross di Cacciatore in area, ma Allison esce bene e respinge di pugno

15’ GOL ANNULLATO ALLA ROMA! Sta succedendo di tutto in questo avvio di gara. Roma che sfiora ancora il raddoppio con Kolarov che serve l’assist ad El Shaarawy che segna un grande gol di tacco. L’arbitro però annulla la rete per fuorigioco e la Var conferma la decisione

12’ FAZIO!!! PALO DELLA ROMA!!! Giallorossi ad un passo dal raddoppio: sul calcio di punizione arriva la deviazione di testa di Fazio, che gira bene ma trova la respinta del palo

8’ GOOOOLLLLL!!!!! SCHICK!!!!! ROMA IN VANTAGGIO!!!! Cinica la Roma, che alla prima vera occasione insaccata subito in rete: Nainggolan recupera un grande pallone a metà campo e serve l’assist per Schick, che non sbaglia e batte Sorrentino

7’ CASTRO! TRAVERSA DEL CHIEVO!! Guizzo improvviso degli ospiti con Castro che fa partire un tiro potentissimo dalla distanza che si infrange però sulla traversa

5’ Lancio lungo a cercare El Shaarawy, ma l’attaccante giallorosso non riesce nell’aggancio e la palla va a Sorrentino

3′ La Roma tutta subito in attacco, ma per ora il Chievo chiude tutti gli spazi e non concede il tiro agli avversari

18.01 Si comincia!

17.58 Squadre in campo, pochi istanti al calcio d’inizio

17.52 Il Chievo sta invece vivendo un momento di grande difficoltà con tre punti nelle ultime cinque partite

17.50 La Roma arriva dalla pesante sconfitta per 5-2 con il Liverpool in Champions League, ma dovrà cercare di dimenticarla subito per non rischiare di compromettere anche il campionato

17.48 La gara d’andata terminò sullo 0-0, con i giallorossi che dominarono per ampi tratti ma non riuscirono a concretizzare le tante occasioni da gol

17.45 La sfida odierna è fondamentale per entrambe le squadre: la Roma deve vincere per restare al terzo posto e mantenersi in zona Champions. Il Chievo invece ha bisogno di punti per la salvezza, visto il +2 sulla zona recessione

17.16 Le formazioni ufficiali:

Roma (4-3-3) – Alisson; Bruno Peres, Jesus, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Lo. Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

Chievo Verona (4-4-2) – Sorrentino, Depaoli, Bani, Tomovic, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Rigoni, Hetemaj; Pucciarelli, Inglese.

17.15 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Roma-Chievo, partiamo dalle formazioni ufficiali

