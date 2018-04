LIVE Pallanuoto, Italia-Ungheria in DIRETTA: sfida cruciale per gli azzurri nel girone di Europa Cup

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, secondo match delle Super Final di Europa Cup di pallanuoto: è già un dentro-fuori per il Settebello che, dopo la clamorosa (e nettissima) sconfitta di ieri con la Spagna, deve assolutamente vincere per restare in corsa per le posizioni che contano. I magiari, che hanno messo in atto una rivoluzione a livello generazionale nella rosa, ieri hanno rischiato grosso contro la Grecia, ma in rimonta sono riusciti a trovare un pareggio fondamentale. Anche per loro questo match è un crocevia per puntare ad un risultato importante. Da scoprire la condizione fisica/mentale della squadra di Sandro Campagna, che ieri non è praticamente entrata in acqua in quel di Rijeka. Serve una vittoria: Figlioli e compagni vogliono riscattarsi. Appuntamento alle 16 per non perdersi neanche un minuto della sfida degli azzurri.













