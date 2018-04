LIVE Italia-Francia, Coppa Davis 2018 in DIRETTA: Fabio Fognini sfida Chardy nel secondo singolare

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SEPPI-POUILLE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare della sfida tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale della Coppa Davis 2018. Si sfidano Fabio Fognini e Jeremy Chardy. Sarà già un incontro chiave per gli azzurri, che schierano il miglior singolarista. Il giocatore ligure, infatti, ci ha abituato a grandi cose in Davis e anche contro la squadra campione in carica dovrà essere cosi. Fabio, che potrà sfruttare il tifo di casa, non solo perché si gioca in Italia ma anche perché siamo a Genova, è avanti 3-1 nei confronti diretti ma l’unica sconfitta è arrivata poche settimane fa, sul cemento di Indian Wells. Oggi si gioca sulla terra e la storia potrà essere diversa!

Seguiremo tutto il match, con aggiornamenti costanti, punto dopo punto. Si inizierà subito dopo la fine del match tra Seppi e Pouille (qui la DIRETTA LIVE): buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Fabio Fognini contro Jeremy Chardy!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: pagina Facebook Fabio Fognini