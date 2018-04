Volley, Daspo per 8 tifosi di Perugia: striscione contro Recep Erdogan, definito “terrorista”

Daspo per otto tifosi della Sir Safety Perugia: otto anni e mezzo complessivi per aver esposto una striscione contro Recep Tayyip Erdogan, Presidente della Turchia, nel corso della sfida all’Halkbank Ankara valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile.

Il gruppo di sostenitori dei Block Devils ha definito il Presidente un “terrorista”. La Questura di Perugia ha dunque disposto il divieto di partecipare alle manifestazioni sportive per il periodo suddetto: un anno a testa per sette supporters, 18 mesi per l’ottavo (ha dei precedenti). Lo striscione era stato esposto per pochi secondi sul finire della partita disputata al PalaEvangelisti un paio di settimane fa ed era stato sequestrato dalle forze dell’ordine che hanno proceduto con l’identificazione e la denuncia degli autori del gesto.













(foto Valerio Origo)