LIVE Pallanuoto, Italia-Serbia in DIRETTA: finale per il terzo posto Europa Cup 2018 in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, finale per il terzo posto delle Super Final di Europa Cup di pallanuoto: una sfida per il bronzo di valore immenso, che anticiperà invece il match per il titolo tra Spagna e Croazia. In quel di Rijeka gli azzurri sono partiti malissimo, ma poi hanno ingranato la marcia giusta e vogliono mettere in acqua tutto il talento e l’esperienza per agguantare una vittoria che, più per il risultato in se, sarebbe fondamentale per il morale in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Da segnalare che la Serbia non ha a disposizione tutti i migliori elementi in rosa, ma è comunque la compagine campionessa olimpica in carica. Appuntamento alle 19 per non perdersi neanche un minuto della sfida degli azzurri.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA