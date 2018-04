LIVE – Pallanuoto, Europa Cup 2018: Italia-Spagna. Il Settebello vuole partire forte

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, primo match delle Super Final di Europa Cup di pallanuoto: in terra croata gli azzurri vogliono partire forte nel proprio raggruppamento, ovviamente fondamentale vincere per non rischiare di ritrovarsi già con un piede fuori dalla lotta per il successo. In un girone davvero duro che vede al via anche Ungheria e Grecia, la compagine iberica sembra essere quella meno difficile da affrontare: il Settebello più volte ha sfidato gli spagnoli, uscendo vincitrice spesso e volentieri. Due jolly in più per Sandro Campagna in rosa: presenti due giocatori che il passaporto spagnolo ce l’hanno come Gonzalo Echenique e Guillermo Molina. Appuntamento alle 17.30 per non perdersi neanche un minuto della sfida degli azzurri.













