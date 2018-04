LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2018 in DIRETTA: risultati giovedì 11 aprile. Super Paltrinieri negli 800 sl! Cusinato sfiora il RI nei 200 misti

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 30-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA, oro 1500 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-30 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA, 1500 fs gold

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Assoluti di nuoto a Riccione. Fuochi d’artificio in vasca, entrano in scena le grandi stelle: Federica Pellegrini nei 100 stile libero donne e Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero uomini vorranno porre il loro sigillo e le aspettative da parte degli appassionati sono molte.

Non solo loro però i protagonisti attesi. Nel club dei “Saranno Famosi” Ilaria Cusinato nei 200 misti donne e Thomas Ceccon nei 200 misti uomini sono intenzionati a replicare i precedenti successi dei 400 misti e 100 dorso. Per loro, al momento, è stata una rassegna da incorniciare. Manca la ciliegina sulla torta. E poi i 1500 stile libero donne con Simona Quadarella e la sfida tra i califfi della velocità dei 100 stile libero ad arricchire un day-3 decisamente interessante.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Assoluti di nuoto a Riccione: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costati. Si comincia alle ore 10.00. Buon divertimento!

17.57: Brivio, Cervi, Pellizzari, Fossi, Velluti, Bondavalli, Marciano e Tarocchi.

17.55: 2’05″96 per Marco Ferrario che si impone davanti a Tobia Svaldi (2’06″27) e ad Alessandro Baffi (2’07″27). Ora tocca agli atleti della finale B dei 200 misti uomini.

17.51: Ora in vasca la finale junior dei 200 misti uomini.

17.50: ILARIA CUSINATO! 2’11″26 AD 1 CENTESIMO DAL RECORD ITALIANO DI ALESSIA FILIPPI!!! Seconda prestazione italiana all time ed undicesima al mondo in questo 2018. L’allieva di Stefano Morini ha preceduto Sara Franceschi (2’13″36) e Carlotta Toni (2’14″33). Da segnare l’ottimo crono di Roberta Circi, classe 2002, di 2’15″33. Il limite imposto dalla Fin di 2’13″0 potrebbe regalare chance alla Franceschi per essere parte degli Europei a Glasgow.

17.47: Nella finale B si impone Letizia Paruscio con il crono di 2’16″97 a precedere Francesca Fangio (2’17″94) e Karen Asprissi. Ora la finale A con: Cocconcelli, Circi, Franceschi, Cusinato, Toni, Pirovano, Trombetti e Fresia.

17.41: 2’20″33 per Martina Ratti nella finale dei 200 misti junior donne. Tra poco la finale B dei 200 misti donne.

17.36: VITTORIA PER GREGORIO PALTRINIERI 7’45″53 con una gran chiusura nell’ultimo 100. Secondo posto per Acerenza (7’57″60) e Calloni (7’59″80). PRIMA PRESTAZIONE MONDIALE STAGIONALE DELL’ANNO PER GREG!!!

17.35: Ai 600 metri 5’49″46 per Greg con un vantaggio siderale su Acerenza di oltre 7″ mentre sono 11″ su Calloni. Si può prevedere un crono da 7’46″/7’47”

17.34: Ai 400 metri (metà gara) 3’51″65 per Greg che continua a spingere con un passo da 29″ per vasca con 3″68 di margine su Acerenza e 7″79 su Calloni.

17.31: 1’53″81 il passaggio di Paltrinieri con 2″89 di vantaggio su Cerenza e 5″06 su Calloni. Gara già conclusa dopo 200 metri…vedremo che tempo saprà fare Paltrinieri.

17.29: 55″68 il passaggio di Greg in netto vantaggio nei confronti di Acerenza e Calloni.

17.23: Partita la prima serie di questi 800 sl uomini!

17.22: Fari punti su Paltrinieri che, reduce dall’esordio dei 400 stile libero del primo giorno, si esibirà nelle 16 vasche per porre il suo sigillo.

17.18: Alle 17.30 prenderanno il via le gare. In vasca per la serie 1 degli 800 stile libero Roberto Nicola, Marco De Tullio, Matteo Furlan, Johannes Calloni, Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Lorenzo Biancalana, Davide Galimberti, Michele Sassi, Pietro Paolo Sarpe.

17.12: Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle finali della terza giornata di gare a Riccione, valida per gli Assoluti di nuoto 2018.

11.43: Appuntamento alle 17.30 per la sessione di finali della terza giornata dei Campionati Italiani

11.41: Arevalo vince la seconda serie dei 1500 donne in 16’50″83

11.22: Questi i finalisti dei 100 sl uomini: Dotto, Miressi, Vendrame, Zazzeri, Bori, Vergani, Belotti, Di Cola

11.21: Luca Dotto in 49″00 vince l’ultima batteria davanti a Miressi e Burdisso

11.18: Vendrame vince la penultima batteria in 49″18 davanti a Nardini e Leonardi

11.16: Zazzeri vince la terzultima batteria in 49″44 davanti a Bori e Vergani (49″74)

11.14: Belotti ha vinto la quarta batteria in 49″60

11.11: Proietti Colonna si aggiudica la quarta batteria dei 100 sl in 50″94

11.09: La terza batteria va a Lamberti in 50″88

11.07: Curcio si aggiudica la seconda batteria in 52″15

11.06: Andreani vince la prima batteria dei 100sl uomini in 52″40

11.03: Queste le finaliste dei 100 sl donne: Pllegrini, Ferraioli, Galizi, Letrari, Castiglioni, Biagioli, Origlia, Pezzato

11.01: Federica Pellegrini vince in 54″48 l’ultima batteria davanti a Castiglioni e Origlia

10.59: Ferraioli si aggiudica la penultima batteria in 55″21 davanti a Galizi e Letrari

10.57: Biagioli in 56″33 vince la terza batteria davanti a Pezzato

10.55: Verona in 56″75 vince la se onda batteria dei 100 sl donne in 56″75

10.53: Mascolo si impone nella prima batteria dei 100 sl donne in 57″66

10.52: Ballo, Sorriso, Turrini, Glessi, Razzetti, Ceccon, M. Matteazzi, P. Matteazzi sono i finalisti dei 200 misti uomini

10.51: Sorriso vince l’ultima batteria in 2’02″34, davanti a Turrini 2’02″45, terzo Matteazzi

10.47: Sfida tra giovanissimi e promettenti nella terza batteria. Vince Razzett in 2’02″61 davanti a Ceccon in 2’02″96 con grande rimonta nella frazione a stile libero dopo una parte a rana da rivedere

10.43: Ballo si impone nella seconda batteria in 2’02″05 davanti a Glessi

10.38: Capurso si aggiudica la prima batteria dei 200 misti in 2’06″69

10.36: Queste le finaliste dei 200 misti donne: Cusinato, Toni, Franceschi, Pirovano, Circi, Trombetti, Cocconcelli, Fresia

10.35: Carlotta Toni in 2’16″26 si aggiudica l’ultima batteria tiratissima davanti a Franceschi e Circi, che ottiene il minimo per gli Eurojuniores

10.30:Ilaria Cusinato in 2’15″65 vince la terza batteria davanti a Trombetti e Fangio

10.26: La giovane Pirovano vince la seconda batteria dei 200 misti in 2’16″45

10.22: Frontera si aggiudica la prima batteria in 2’21″31

10.19: Tra poco le quattro batterie dei 200 misti donne

10.17: Iaccarino si aggiudica la seconda serie in 8’09″39

10.10: Iniziata la seconda serie degli 800 maschili

10.09: Occhpinti si aggiudica la prima serie degli 800 con 8’09″98

10.00: Al via la prima serie degli 800 mascihili

9.51: Il programma di questa mattina: 800 sl maschile (serie più lente), 200 misti donne, 200 misti uomini, 100 sl femminile, 100 sl uomini, 1500 sl donne (serie lente)

9.45: Buongiorno agli appassionati di nuoto. Terza giornata dei campionati italiani di Riccione. In vasca oggi i big del nuoto azzurro, Paltrinieri, Quadarella e Federica Pellegrini che si cimenta sui 100 stile libero già nelle batterie del mattino

Foto: Credit La Presse