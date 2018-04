LIVE Moto2, GP Americhe 2018 in DIRETTA: nella FP3 miglior tempo di Mattia Pasini su Marquez e Oliveira, settimo Bagnaia

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DELLA MOTOGP

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche del GP delle Americhe 2018, quarta tappa del Mondiale Moto2. Parte la caccia alla pole position, i piloti si daranno battaglia per partite davanti a tutti. L’Italia spera di ben figurare. La prima giornata di prove libere ha messo in mostra un Miguel Oliveira subito in palla sulla pista texana di Austin, ma i rivali sono numerosi ed agguerriti. In prima fila troviamo Sam Lowes e Alex Marquez, ma la pattuglia tricolore è pronta a dire la sua. Il venerdì del GP delle Americhe non ha regalato troppi sorrisi ai nostri portacolori, ma Mattia Pasini, Francesco Bagnaia e Lorenzo Baldassarri (i primi tre della graduatoria iridata) sono pronti a puntare alla pole position. Il meteo, inoltre, parla di pioggia quasi sicura, per cui le emozioni non mancheranno al COTA.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche del GP delle Americhe 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si partirà alle ore 17.55 italiane con la FP3, mentre le qualifiche saranno di scena alle ore 22.05. (foto Valerio Origo)













18.42 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle prossime DIRETTE LIVE da Austin. Le qualifiche della Moto2 scatteranno alle 22.05! Grazie e buon proseguimento di giornata!

18.41 Si chiude, dunque, anche la FP3 della Moto2, conclusa con la pioggia che, tanto attesa, ha fatto la sua apparizione al COTA. Prima dell’apertura degli ombrelli il migliore è risultato Mattia Pasini con pochi millesimi su Marquez e Oliveira. Settimo Bagnaia, con gli altri italiani apparsi non al proprio massimo..

RIEPILOGO TEMPI FP3

POS # RIDER GAP 1 54 M. PASINI 2:11.135 2 73 A. MARQUEZ +0.034 3 22 S. LOWES +0.065 4 44 M. OLIVEIRA +0.163 5 77 D. AEGERTER +0.207 6 27 I. LECUONA +0.238 7 42 F. BAGNAIA +0.375 8 36 J. MIR +0.405 9 97 X. VIERGE +0.699 10 32 I. VIÑALES +0.715

18.40 BANDIERA A SCACCHI. SI CHIUDE LA FP3

18.39 Manca ormai un solo minuto alla fine della FP3.. tutti ai box..

18.38 Si torna ai box. le condizioni non permettono di migliorare..

18.37 Gli steward segnalano nuovamente la pioggia nel punto del lungo rettilineo. Si vede qualche goccia, sessione che rischia di essere conclusa?

18.36 TORNA LA PIOGGIA!

18.35 Di nuovo tutti in pista per il rush finale..

18.34 Mattia Pasini prosegue nel suo giro e al T3 mantiene 169 millesimi di vantaggio, va a chiudere in 2:11.135 primo!

18.33 Riparte Pasini con 127 millesimi di vantaggio al T1, 334 al T2!

18.32 Fenati non molla e va a chiudere in 2:11.877 salendo in 12esima posizione

18.31 Buon T1 per Fenati e Pasini che al T2 vola con 192 millesimi di vantaggio! Poi errore per il romagnolo in fondo al rettilineo..

18.30 AGGIORNAMENTO TEMPI A 10 MINUTI DALLA CONCLUSIONE

POS # RIDER GAP 1 73 A. MARQUEZ 2:11.169 2 44 M. OLIVEIRA +0.129 3 77 D. AEGERTER +0.173 4 27 I. LECUONA +0.239 5 42 F. BAGNAIA +0.341 6 36 J. MIR +0.371 7 97 X. VIERGE +0.665 8 32 I. VIÑALES +0.681 9 23 M. SCHROTTER +0.701 10 13 R. FENATI +0.719

18.29 Romano Fenati sale in decima posizione a 719 millesimi da Marquez..Caduta per Joe Roberts in curva 11 senza conseguenze

18.28 Aggiornamento tempi dl team Sky Racing VR46

18.27 Il duo spagnolo sta facendo ottime cose ad Austin

18.26 Mir si porta a 17 millesimi di vantaggio nel T2, diventano 140 di ritardo nel T3 e passa sul traguardo in 2:11.540. Sesta posizione a 371 millesimi da Marquez

18.24 Mir chiude un giro in 2:11.841 e si porta in settima posizione. Solo Bagnaia tra gli italiani nei primi 11.. non un buon viatico..

18.23 Vierge 2:11.834 sale in quinta posizione, risponde Bagnaia in 2:11.640 e lo scalza subito

18.22 La pista rispetto a ieri sembra peggiorata a livello di grip anche per colpa dell’umidità.. condizioni non facili al COTA

18.21 Torna in pista Sal Lowes, attualmente nono, mentre prosegue sul passo gara Marquez

18.20 AGGIORNAMENTO TEMPI A 20 MINUTI DALLA FINE

POS # PILOTA GAP 1 73 A. MARQUEZ 2:11.169 2 44 M. OLIVEIRA +0.129 3 77 D. AEGERTER +0.173 4 27 I. LECUONA +0.239 5 32 I. VIÑALES +0.681 6 36 J. MIR +0.693 7 23 M. SCHROTTER +0.701 8 41 B. BINDER +0.762 9 97 X. VIERGE +0.831 10 42 F. BAGNAIA +0.875

18.19 Momento tranquillo in pista, molti dei protagonisti sono infatti fermi ai box

18.18 torna ai box anche Fenati, attualmente 14esimo

18.17 Un corrucciato Jorge Navarro ai box.

18.16 Risposta immediata di Marquez che chiude il suo giro in 2:11.169 e torna in prima posizione!

18.15 Si torna a forzare! Oliveira sale in vetta 2:11.298!

18.14 Marquez passa in 2:11.347 ma Aegerter lo beffa per cinque millesimi e sale al comando!

18.13 Diversi piloti sono tornati ai box, rimane in pista Marquez che spinge e non poco.. Oliveira sale in quarta posizione a 385 millesimi, Binder è sesto

18.12 Si alzano lievemente i tempi dei piloti nella seconda parte del tracciato.. qualche goccia fastidiosa c’è, ma la pista non è bagnata…

18.11 Sul lungo rettilineo di Austin continuano ad essere sventolate le bandiere che segnalano pioggia

Rain flags are back out on track during #Moto2 FP3 pic.twitter.com/2gV3hmvMdm — MotoGP™🏁🇺🇸 (@MotoGP) April 21, 2018

18.10 AGGIORNAMENTO TEMPI

POS # RIDER GAP 1 27 I. LECUONA 2:11.408 2 73 A. MARQUEZ +0.312 3 77 D. AEGERTER +0.380 4 36 J. MIR +0.454 5 41 B. BINDER +0.523 6 97 X. VIERGE +0.592 7 42 F. BAGNAIA +0.636 8 32 I. VIÑALES +0.808 9 44 M. OLIVEIRA +0.811 10 23 M. SCHROTTER +0.884

18.09 Marquez fa segnare 2:11.720 ed è secondo con Aegerter a 68 millesimi. Mir quarto a 454 millesimi!

18.08 Inizia a spingere anche Alex Marquez, mentre Oliveira è sesto

18.06 Ancora bandiere bianche con croce rossa in pista.. torna la pioggia?

18.05 Binder si mette in quinta posizione a 888 millesimi

18.04 Lecuona arriva sul traguardo e chiude in 2:11.408 toglie 577 millesimi al suo tempo precedente. Secondo Bagnaia a 634

18.03 Lecuona ancora davanti nel T1 con 238 millesimi, risponde Vinales con 197

18.02 Lecuona davanti a tutti in 2:11.985, poi Schroetter, Bagnaia e Vinales

18.01 Il primo tempo lo fissa Vinales in 2:12.709

18.00 Tutti i piloti sono in pista per cercare di fare il maggio numero di chilometri possibile prima che piova

17.59 Ecco il momento del semaforo verde. Come vedete non splende certo il sole ad Austin..

The Saturday morning of the #AmericasGP keeps going with the #Moto2 FP2! The riders are ready to get on track! 💨#SkyVR46USA pic.twitter.com/HT4uFXjL4O — Sky Racing Team VR46 (@SkyRacingTeam) April 21, 2018

17.58 Il primo a passare sul traguardo è il terzo della FP1 di ieri, Iker Lecuona..

17.57 Il cielo è grigio e il rischio pioggia rimane elevato..

17.56 Tutti in pista per valutare le condizioni della pista dopo la lieve pioggia di poco fa.. Mattia Pasini si è avventurato a piedi fino al muretto per vedere più da vicino..

17.55 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA FP3 DELLA MOTO2!

17.52 Dopo le prime due sessioni di prove libere il più in palla è sembrato Miguel Oliveira, ma Alex Marquez è vicino. Molto bene anche l’ex campione della Moto3, Joan Mir..

17.50 Cinque minuti al via! I piloti della Moto2 sono pronti a dare il via alla loro giornata..

17.48 In classifica generale, dopo due appuntamenti, comanda Mattia Pasini con 38 punti davanti a Lorenzo Baldassarri a quota 33 e Francesco “Pecco” Bagnaia a 32

17.45 Dieci minuti al via della FP3 della Moto2!

17.43 La MotoGP ha fatto i conti con la pioggia negli ultimi minuti. Al momento si tratta di qualche goccia fastidiosa, vedremo se il meteo stringerà i denti anche per le qualifiche

17.42 Giornata con pochi guizzi, invece, per gli italiani. Il migliore è stato Mattia Pasini, solo nono, mentre Fenati, Bagnaia, Baldassarri e Corsi sono tra l’11esima e la 14esima posizione

17.40 Le prime due sessioni di prove libere disputate ieri hanno messo in mostra un ottimo Miguel Oliveira che ha preceduto di pochi millesimi Sam Lowes e Alex Marquez

17.37 Uno sguardo dall’alto, veramente dall’alto, del Circuit of the Americas di Austin

Welcome to Austin @MotoGP fans. Enjoy the race and come by @NASA_Johnson in Houston to see what is happening with human spaceflight! #MotoGP #AmericasGP pic.twitter.com/17ktr0d7jp — A.J. (Drew) Feustel (@Astro_Feustel) April 21, 2018

17.35 Bentrovati! Inizia il sabato del GP delle Americhe anche per la Moto2! 20 minuti e sarà tempo della FP3