LIVE Juventus-Sampdoria in DIRETTA: 3-0, Khedira firma il tris

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Sampdoria, 32ma giornata della Serie A. I bianconeri cercheranno di dimenticare subito l’eliminazione dalla Champions League con una vittoria che li possa avvicinare allo scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri partirà come netta favorita in questa sfida dell’Allianz Stadium, ma attenzione a non sottovalutare la Sampdoria che è già riuscita a battere i bianconeri nella gara d’andata. A Genova i blucerchiati si imposero infatti per 3-2 al termine di una sfida ricca di occasioni e anche oggi ci aspettiamo una partita entusiasmante.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Sampdoria, 32ma giornata della Serie A: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdervi nulla di questa partita. Appuntamento alle 18.00. Buon divertimento!













82’ Terza sostituzione anche per la Samp: esce Barreto, entra Verre

81’ Ultimo cambio per Allegri, che toglie l’autore del terzo gol Khedira e inserisce Sturaro

78’ Tenta almeno il gol della bandiera la Sampdoria, ma continua a non trovare spazi

75’ KHEDIRA!!! TRIS DELLA JUVENTUS!!! Ancora grande azione di Douglas Costa che appoggia a Khedira, che trafigge ancora Viviano e chiude di fatto la partita con il gol del 3-0

70′ Ha subito un colpo duro Mandzukic, che però sembra in grado di proseguire

66’ Secondo cambio nei bianconeri: Bentancur prende il posto il Dybala

62’ Arriva il secondo cambio per la Sampdoria: esce Ramirez, entra Caprari

60’ GOOOOLLLL!!! HOWEDES!!! RADDOPPIO JUVENTUS!!! Khedira serve Douglas Costa che ancora una volta confeziona in modo perfetto l’assist sul secondo palo, dove Howedes stacca di testa e mette in porta il gol del 2-0

52’ Cartellino giallo per Howedes, per un fallo tattico

49’ La Juventus prova a gestire palla in questi primi minuti

46’ Primo cambio nella Sampdoria: esce Quagliarella, entra Kownacki

Inizia il secondo tempo

Finisce qui il primo tempo: Juventus-Sampdoria 1-0. I bianconeri non hanno giocato benissimo questa prima frazione, ma sono riusciti comunque a trovare il gol del vantaggio all’ultimo minuto grazie a Mandzukic

45’ GOOOLLL!!! MANDZUKIC!! JUVENTUS IN VANTAGGIO!! Eccolo il guizzo che serviva ai bianconeri, con Douglas Costa che si rende subito protagonista con un assist perfetto per Mandzukic, che riceve palla in area e trafigge Viviano con un tiro potentissimo

44’ Allegri prova a dare una svolta ai suoi ed effettua il primo cambio: fuori Pjanic, dentro Douglas Costa

43′ Punizione da buona posizione per la Samp, ma Torreira calcia male e la spara alta

40′ I bianconeri continuano a commettere errori in fase di costruzione e non riescono quindi a velocizzare la manovra

36’ Khedira prova la conclusione dalla distanza, ma è centrale e non impensierisce Viviano

33’ Il primo ammonito della parità è Asamoah per un fallo duro su Zapata

29’ Brutta uscita di Viviano, ma Mandzukic non sfrutta questo errore e colpisce male

27′ Partita che rimane abbastanza bloccata a centrocampo, fino ad ora poche occasioni da gol

22’ Grande anticipo di Buffon sul colpo di testa di Quagliarella, ma l’arbitro ferma tutto per fallo in attacco

21’ Ora prova a reagire la Sampdoria, che guadagna il primo angolo a favore

17’ La Juve fa la partita, ma i blucerchiati stanno chiudendo tutti gli spazio in questa prima parte

13’ Mandzukic!! Primo squillo della Juve con la Samp che pasticcia in area di rigore, il pallone arriva al croato che calcia, pallone a lato di poco

10′ Diversi errori in questa fase, le due squadre stanno ancora prendendo le misure

6′ Prova la conclusione dalla distanza Dybala, ma il pallone termina sul fondo

4′ Ritmi bassi in questo avvio di match

18.01 Si comincia!

17.58 Le squadre entrano in campo, pochi istanti al calcio d’inizio

17.53 Confermata invece la formazione tipo per Giampaolo con Ramirez dietro alla coppia formata da Zapata e Quagliarella

17.52 La novità negli undici di Allegri è l’assenza di Higuain, in attacco l’unica punta sarà infatti Mandzukic, supportato da Cuadrado e Dybala

17.50 All’andata la Sampdoria si impose per 3-2 grazie alle reti di Zapata, Torreira e Ferrari. Per la Juventus arrivarono invece i gol nel recupero di Higuain e Dybala

17.48 Dall’altra parte la Sampdoria con un risultato favorevole potrebbe tornare in corsa per l’Europa League

17.45 Con il pareggio per 0-0 del Napoli con il Milan, questa partita sarà una grandissima occasione per la Juventus per poter allungare a +6 sul Napoli e avvicinarsi così allo scudetto

17.21 Le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Buffon; Howedes, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Dybala

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, G.Ferrari, Regini; Praet, Torreira, Barreto; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

17.20 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Juventus-Sampdoria, 32ma giornata della Serie A. Partiamo dalle formazioni ufficiali

Foto: Ciro Santangelo