LIVE Judo, Europei 2018 in DIRETTA: prima giornata. Matteo Medves e Manuel Lombardo passano il turno! Niente da fare per Martina Lo Giudice, fuori agli ottavi Francesca Milani e Rosalba Forciniti

Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di judo, in scena a Tel Aviv. Oggi, giovedì 26 aprile, scendono in campo gli atleti impegnati nelle categorie femminili -48 kg, -52 kg e -57 kg e nelle categorie maschili -60 kg e -66 kg. I migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente sono pronti a darsi battaglia in Israele per la conquista delle medaglie e per testare il proprio livello di competitività in ambito europeo. In gara ci saranno anche ben cinque rappresentanti della pattuglia italiana. L’interesse maggiore riguarda il rientro ad alti livelli di Rosalba Forciniti, bronzo olimpico a Londra 2012. L’azzurra è reduce da due maternità che hanno condizionato il suo ultimo lustro, ma dispone di classe e talento per stupire nella categoria -52 kg, in cui dovrà vedersela con la russa Natalia Kuziutina, la francese Amandine Buchard e la kosovara Distria Krasniqi. Tra le donne, salirà sul tatami anche Martina Lo Giudice (-57 kg), indicata in gran forma nella categoria in cui spiccano la britannica Nekoda Smythe-Davis, la francese Helene Receveaux, la kosovara Nora Gjakova e la tedesca Theresa Stoll, mentre Francesca Milani (-48 kg) proverà a mettersi in luce al cospetto della russa Irina Dolgova e della serba Milica Nikolic. C’è grande attesa, infine, per Manuel Lombardo e Matteo Medves, che potrebbero anche far saltare il banco nella categoria -66 kg, in cui i favoriti sono il georgiano Vazha Margvelashvili, gli israeliani Tal Flicker e Baruch Shmailov e l’ucraino Georgii Zantaraia. L’appuntamento è alle ore 11.00 con l’inizio delle eliminatorie, poi a partire dalle 18.00 andranno in scena ripescaggi, semifinali e finali. Seguite con noi le emozioni degli Europei 2018 di judo minuto per minuto con la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!

Programma, orari e tv – I favoriti gara per gara – Le favorite gara per gara

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

12.51 Fase frenetica per le eliminatorie del judo. Tocca già a Matteo Medves, che sfida l’ungherese Zsolt Gorjanacz agli ottavi della categoria -66 kg.

12.49 Niente da fare per Rosalba, la Pupp trova l’ippon e la elimina dalla competizione. Ma per l’azzurra resta la soddisfazione di essere tornata a gareggiare ad alti livelli dopo due maternità.

12.48 Intanto è il momento di Rosalba Forciniti, alle prese con l’ungherese Reka Pupp nel secondo turno della categoria -52 kg.

12.42 MANUEL LOMBARDO DOMINA L’INCONTRO E PASSA IL TURNO! Waza-ari e poi ippon per l’azzurro, che si sbarazza del bosniaco e agli ottavi dei -66 kg sfiderà il portoghese Joao Crisostomo, che ha sconfitto a sorpresa il bielorusso Dzmitry Minkou.

12.35 Ora sul tatami c’è Manuel Lombardo, impegnato contro il bosniaco Petar Zadro nel primo turno della categoria -66 kg.

12.28 Incredibile Sarah Leonie Cysique! La francese piazza un ippon sensazionale contro la britannica Nekoda Smythe-Davis, numero 1 del seeding nella categoria -57 kg, e passa il turno! Martina Lo Giudice puà ancora sperare nel ripescaggio.

12.23 NOOOOOOO!!!! FRANCESCA MILANI ELIMINATA! Ippon di Eva Csernoviczki, troppo forte per l’azzurra, che ha retto bene nelle battute iniziali prima di cedere e incassare l’eliminazione. Ora la milani può sperare soltanto nei ripescaggi se l’ungherese arriverà in finale.

12.21 Subito una sanzione lieve per Francesca Milani, che però affronta l’avversaria senza timore. Match apertissimo!

12.18 Inizia la sfida! Francesca Milani cerca l’impresa! Una vittoria vale una chance importante in chiave medaglie!

12.09 Manca poco alla sfida fra Francesca Milani ed Eva Csernoviczki, avversaria ostica agli ottavi dei -48 kg.

12.08 Nessun problema per la kosovara Nora Gjakova, che supera agevolmente con un ippon l’azera Mukhtsedev nel primo turno della categoria -57 kg.

12.03 Inizia il secondo turno della categoria -48 kg, in gara la Irina Dolgova, che subito piazza uno strepitoso ippon contro la turca Gulkader Senturk e passa il turno.

12.01 Le più grandi sorprese per ora riguardano l’eliminazione del georgiano Vazha Margvelashvili, sconfitto dal tedesco Adamo al primo turno della categoria -66 kg, e la battuta d’arresto del russo Yakub Shamilov nella stessa categoria. Buone notizie per Medves.

11.58 Resta soltanto Manuel Lombardo tra gli italiani ancora in attesa di salire sul tatami. L’azzurro dovrà affrontare il bosniaco Petar Zadro nel primo turno dei -66 kg.

11.56 Sarà una sfida Italia-Ungheria al secondo turno! Sono magiari i prossimi avversari di Rosalba Forciniti, Matteo Medves e Francesca Milani.

11.54 SPETTACOLARE ROSALBA!!! Waza-ari alla Esteves e passaggio del turno! Ora per lei c’è l’ungherese Reka Pupp, spesso a podio nei Grand Prix e seconda al Grand Slam di Baku.

11.52 Forciniti al golden score, due sanzioni lievi per lei. La condizione non sembra perfetta.

11.45 Tocca ora a Rosalba Forciniti, che al primo turno della categoria -52 kg sfida la portoghese Mariana Esteves.

11.44 Gorjanacz, prossimo avversario di Medves, è il numero 119 al mondo e vanta una serie di podi in Continental Cup ma nessun risultato di rilievo nelle grandi competizioni. Un rivale decisamente alla portata per l’alfiere italiano.

11.42 STREPITOSO MEDVES! Passa il turno ed ora sulla sua strada c’è l’ungherese Zsolt Gorjanacz, che ha sconfitto a sorpresa il russo Yakub Shamilov. Si mette bene per l’azzurro…

11.35 CHE PARTENZA PER MEDVES! Subito avanti con un waza-ari ai danni del francese. Una sanzione lieve a testa a metà gara.

11.33 Inizia intanto la sfida tra Matteo Medves e Kilian Le Blouch. Forza Matteo!

11.32 IPPON DI THERESA STOLL! La tedesca avanza superando la lussemburghese Manon Durbach e si candida ad una medaglia nei -57 kg.

11.28 Sarà proprio Matteo Medves (-66 kg) il prossimo italiano ad entrare in gara. Al primo turno l’azzurro dovrà vedersela con il francese Kilian Le Blouch, terzo di recente al Grand Prix di Antalya.

11.26 VAZHA MARGVELASHVILI ELIMINATO! Prima grande sorpresa a Tel Aviv! Il tedesco Michael Adam miete una vittima illustre, il numero 2 del mondo e bronzo iridato in carica. Un avversario in meno per Matteo Medves e Manuel Lombardo nella categoria -66 kg.

11.23 Francesca Milani è attesa ad una prova decisamente complessa contro la fuoriclasse magiara. Eva Csernoviczki ha 31 anni, è una veterana. Ha vinto 2 ori europei, un bronzo olimpico e uno Mondiale. Sono gli ottavi di finale, servirà un’impresa.

11.18 Per Martina Lo Giudice, invece, l’avventura si interrompe al primo turno contro Sarah Leonie Cysique. Per l’azzurra resta la speranza, molto flebile, di accedere ai ripescaggi.

11.15 STREPITOSA FRANCESCA MILANI! Waza.ari alla Menz e passaggio del turno! Ora dovrà vedersela con l’ungherese Eva Csernoviczki, avversario temibile agli ottavi.

11.06 Francesca Milani e la tedesca si giocano la qualifcazione al golden score! Grande equilibrio al primo turno della categoria -48 kg.

11.04 Le prime italiane a salire sul tatami sono Martina Lo Giudice, che nella categoria -57 kg sfiderà la francese Sarah Leonie Cysique, e Francesca Milani, impegnata nella categoria -48 kg contro la tedesca Katharina Menz.

11.00 Buongiorno e benvenuti all’appuntamento con gli Europei 2018 di judo, in corso di svolgimento a Tel Aviv. Oggi si parte con le eliminatorie delle categorie femminili -48 kg, -52 kg e -57 kg e delle categorie maschili -60 kg e -66 kg. Grande attesa per i cinque italiani in gara, tra cui spicca il grande rientro di Rosalba Forciniti.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: EJU-2