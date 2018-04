LIVE Judo, Europei 2018 in DIRETTA: 28 aprile. Eliminati tutti gli azzurri in gara

Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata degli Europei 2018 di judo, in corso a Tel Aviv (Israele). Le medaglie conquistate da Matteo Medves, argento nella categoria -66 kg, e da Antonio Esposito, bronzo nella categoria -81 kg, hanno impreziosito il bottino dell’Italia nelle prime due giornate di gare, ma gli azzurri hanno ancora voglia di stupire e proveranno a rendere sempre più speciale questa edizione degli Europei, mai così ricca di soddisfazioni dal 2010. Saranno cinque i rappresentanti italiani nella giornata dedicata alle categorie maschili -90 kg, -100 kg e +100 kg e alle categorie femminili 78 kg e +78 kg, per le quali, come consuetudine, sono in programma le eliminatorie al mattino e il blocco composto da ripescaggi, semifinali e finali al pomeriggio. Nicholas Mungai è un astro nascente del gruppo azzurro e nella categoria -90 kg proverà a far saltare il banco, a partire dalla sfida allo slovacco Peter Zilka, mentre Domenico Di Guida affronterà l’olandese Jesper Smink per cercare di andare avanti nel torneo. Decisamente complesso il percorso di Giuliano Loporchio, indicato alla vigilia tra le possibili sorprese del gruppo azzurro in virtù della sua recente repentina crescita nella categoria -100 kg. Il suo primo sfidante sarà il belga Toma Nikiforov, numero 6 del ranking, nella pool che include anche l’azero Elkhan Mammadov, detentore del titolo europeo. Anche per le donne il sorteggio non è stato particolarmente benevolo. Linda Politi al primo turno della categoria -78 kg dovrà vedersela con la temibile tedesca Anna Maria Wagner, mentre Eleonora Geri nella categoria +78 kg sfiderà l’ucraina Yelyzaveta Kalanina, numero 12 al mondo, e poi eventualmente la formidabile azera Iryna Kindzerska, bronzo iridato a Budapest 2017. Seguite con noi minuto per minuto a partire dalle ore 11.00 le emozioni della terza ed ultima giornata degli Europei 2018 con la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!

12.39 Arriva l’ipon per l’iberico, che passa ai quarti. Tutti fuori gli azzurri, non ci saranno ulteriori sussulti patriottici in questa rassegna continentale.

12.38 Ora arriva anche il waza ari dell’iberico…

12.37 Non siamo neppure a metà incontro ed arriva già il secondo shido per l’azzurro.

12.36 Subito uno shido per il nostro judoka.

12.34 Il suo avversario sarà il russo Igolnikov, che ha eliminato per ippon l’ucraino Nhabali. Tra poco dovrebbe salire sul tatami numero tre Nicholas Mungai, contro l’iberico Nikoloz Sherazadishvili.

12.30 Nei -90kg il georgiano Gviniashvili batte per ippon il ceco Petr e va ai quarti. Non è nella pool di Mungai.

12.26 Nei -90 kg il magiaro Toth elimina al golden score il polacco Kuczera.

12.24 L’austriaco Hegyi nella categoria +100 kg elimina il serbo Culum.

12.18 Nei -100 kg il russo Bilalov batte per waza ari l’azero Mammadov nell’incontro di secondo turno.

12.14 Anche Domenico Di Guida lascia il torneo anzitempo, fatale per lui il secondo waza-ari, subito a 2″ dalla fine di un match in salita sin dall’inizio.

12.12 Waza-ari per Smink, si mette male ora per Di Guida ma c’è tempo per rimontare.

12.10 Ora tocca finalmente a Di Guida (-90 kg), che inizia la sua avventura contro l’olandese Smink.

12.03 La francese Tcheumeo, intanto, passa il turno nella categoria -78 kg contro l’israeliana Mayersohn e si conferma la favorita per la vittoria.

11.55 L’attesa ora è tutta per i due italiani impegnati nella categoria -90 kg. Mungai è al terzo turno, mentre Domenico Di Guida fra circa 10 minuti affronterà l’olandese Smink.

11.49 Il prossimo avversario di Mungai sarà lo spagnolo Sherazadishvili nel terzo turno della categoria -90 kg. Argento ai Mondiali 2014 e 2015 e bronzo al Masters 2017, l’iberico è un avversario davvero ostico per l’azzurro.

11.47 SPLENDIDO NICHOLAS MUNGAI!!! Waza-ari a 30″ dalla fine contro lo slovacco Zilka. L’azzurro passa il turno!

11.44 Ippon della tedesca Wagner, esce di scena anche l’ultima italiana in gara. Europei da dimenticare per l’Italia al femminile.

11.42 Linda Politi al golden score! Grande equilibrio nella sua sfida. Uno shido a testa per Mungai e ZIlka.

11.41 Sul tatami anche Nicholas Mungai (-90 kg) contro lo slovacco Zilka.

11.40 Dopo 2′ di incontro, Linda Politi e la tedesca Wagner sono in totale equilibrio.

11.38 Incredibile! Kukolj è fuori, eliminato dal bielorusso Varapayeu! Si apre un’autostrada nella categoria -90 kg.

11.34 C’è anche Linda Politi sul tatami, sfiderà la tedesca Wagner al primo turno della categoria -78 kg.

11.28 Ippon per Gviniashvili. il georgiano passa il turno. Ora tocca al serbo Kukolj, grande protagonista nella categoria -90 kg.

11.24 In attesa dell’incontro di Linda Politi contro la tedesca Wagner, sul tatami c’è il goergiano Giviashvili, impegnato al primo turno dei -90 kg contro il britannico Petgrave.

11.22 Eliminato anche loporchio, apparso subito in difficoltà sin dalle prime battute. Due waza-ari in due minuti lo escludono dalla competizione.

11.20 Sul tatami ora c’è Giuliano Loporchio, impegnato nella categoria -100 kg contro il belga Nikoforov, numero 6 al mondo.

11.15 Nulla da fare per Eleonora Geri, beffata da un ippon da parte dell’ucraina Kalanina. Prosegue il momento difficile delle donne agli Europei.

11.10 La prima italiana in gara sarà Eleonora Geri (+78 kg), che affrnoterà l’ucraina Kalanina.

11.08 Ceric piazza un fantastico ippon e vince la sfida, confermandosi la favorita per la sua categoria.

11.06 Si parte con la sfida tra la fortissima bosniaca Ceric e la turca Akbulut al primo turno dei +78 kg.

11.04 L’Italia schiera Nicholas Mungai e Domenico Di Guida nella categoria -90 kg, Giuliano loporchio nei -100 kg, Linda Politi nei -78 kg e Eleonora Geri nella categoria +78 kg.

11.02 Oggi salgono sul tatami gli atleti delle categorie maschili -90 kg, -100 kg e +100 kg e delle categorie femminili -78 kg e +78 kg.

11.00 Buongiorno e bentrovati all’appuntamento con gli Europei 2018, giunti oggi all’ultima giornata di gare.

Foto: Nicholas Mungai – Fijlkam