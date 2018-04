LIVE Barcellona-Roma, Champions League in DIRETTA: il risultato e gli aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Sfida stellare al Camp Nou: la corazzata catalana partirà con tutti i favori del pronostico, i giallorossi cercheranno l’impresa nella tana di Messi e compagni per poi giocarsi il tutto per tutto nel match di ritorno in programma settimana prossima allo Stadio Olimpico.

La Roma è tornata tra le otto grandi d’Europa a dieci anni di distanza dall’ultima volta, il Barcellona vuole continuare a inseguire la Coppa dalle grandi orecchie dopo le difficoltà riscontrate nella passata stagione. I ragazzi di Eusebio Di Francesco dovranno essere bravi a contenere le folate offensive della Pulce, cercando di non subire gol e provando a pungere con Dzeko e Nainggolan.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













(foto pagina Facebook AS Roma)