Kimi Raikkonen, GP Bahrein 2018: “Un buon inizio di weekend, lo stop è stato dovuto ad una gomma mal fissata”

Kimi Raikkonen chiude il suo venerdì del Gran Premio del Bahrein con il miglior tempo assoluto ma tutto questo non fa sì che il finlandese si sbilanci in maniera particolare. “Ice Man” preferisce mantenere i piedi ben saldi al terreno, anche se è stato in grado di distanziare la Mercedes di mezzo secondo e la Red Bull di oltre nove decimi. Un buon inizio di fine settimana? “Sono soddisfatto del lavoro effettuato oggi – conferma l’ex campione del mondo ai microfoni di Sky Sport – Solitamente nel corso delle due prime sessioni di prove libere proviamo diverse soluzioni per vedere come rispondono sul tracciato. Abbiamo fatto alcuni esperimenti e sembra che la vettura abbia reagito nel migliore dei modi. In vista di domani non dovremo fare altro che comporre tutto nella giusta maniera per essere competitivi anche in ottica qualifica. Ci sono ancora diversi dettagli da migliorare, per cui non è ancora detto niente”.

L’unico problema della giornata è stato lo stop sul finale della FP2? “Purtroppo mi sono dovuto fermare per colpa della gomma anteriore destra. Evidentemente ai box i meccanici non avevano fissato nel migliore dei modi lo pneumatico e, appena entrato in pista, me ne sono subito accorto. Ho sentito notevoli vibrazioni e il team mi ha chiesto di parcheggiare la vettura appena avessi potuto, tutto qui. Non c’è stato nessun problema al motore o ad altre componenti, per cui posso stare tranquillo in vista del prosieguo del fine settimana”.

