Karate, Premier League Rabat 2018: terzo posto per l’Italia nel kata a squadre femminile. Samuel Stea in lotta per il podio nell’individuale

La seconda giornata di gare a Rabat (Marocco), per la quarta tappa stagionale della Premier League di karate, regala le prime soddisfazioni all’Italia. Infatti la squadra femminile del kata conquista il terzo posto, mentre Samuel Stea si giocherà il podio domani nel kata individuale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni.

Partiamo dalla gara di kata a squadre femminile, dove il terzetto delle Fiamme Oro formato da Terryana D’Onofrio, Michela Pezzetti e Sara Battaglia sale sul terzo gradino del podio. Le azzurre hanno aperto il torneo battendo per 5-0 il Cameroon, ma si sono dovute poi arrendere in semifinale al Marocco, che le ha superata di misura (3-2). A questo punto l’Italia è approdata alla finale per il terzo posto, dove ha sconfitto l’Austria, trovando così un risultato incoraggiante anche in vista degli imminenti Europei.

Passiamo quindi al kata maschile dove Samuel Stea è in finale per il terzo posto. L’azzurro ha aperto con la vittoria per 3-2 con l’ungherese Nagym, ma è stato poi sconfitto con lo stesso punteggio dal turco Sofuoglu. Il passaggio di quest’ultimo in finale ha permesso all’atleta brindisino di accedere ai ripescaggi. Qui Stea ha fatto uscire il proprio talento ed è riuscito a superare prima il tedesco Juettner per 4-1 e poi lo spagnolo Salazar per 3-2 ottenendo così il pass per la finale per il terzo posto, in cui domani si giocherà il podio con il turco Yakan. Alessandro Iodice si ferma invece al secondo turno dei ripescaggi, sconfitto per 3-2 dal marocchino El Hakimi. Gli altri azzurri in gara sono stati invece tutti eliminati al primo match di giornata: Alessandro Cricco (2-3 con il marocchino El Hanni), Gianluca Gallo (2-3 con il turco Yakan), Daniele Petrillo (0-5 con il cinese Mu Shike) e Gabriele Petroni (0-5 con l’atleta di Taipei Wang Yi-Ta)

Non arrivano invece risultati positivi dal kumite, dove al maschile nei -84 kg Nello Maestri è stato eliminato al secondo turno dal turco Aktas per 1-0. Al femminile nei -61 kg, Nicole Forcella e Daria Pitta si fermano entrambe al secondo incontro, sconfitte rispettivamente dalla giapponese Moriguchi per 2-1 e dalla rappresentante di Hong Kong Choi Wan Yu per 1-0. Infine nei +68 kg il cammino di Alessia Coppola Neri si ferma al primo incontro dei ripescaggi, sconfitta per 7-0 dalla svizzera Bruederlin.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL KARATE













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam