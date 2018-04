Juventus-Real Madrid: le probabili formazioni. Tanti dubbi per Allegri. Alex Sandro recuperato e pronto dal 1′

Si avvicina il match di andata dei quarti di finale tra Juventus e Real Madrid. Si tratterà del remake della finale della scorsa edizione di Champions, quando a Cardiff i blancos si imposero sui bianconeri. Stavolta, invece, il confronto sarà giocato sui 180′. Si comincia da Torino, dall’Allianz Stadium, vero fortino della Juventus.

Allegri deve fare i conti con le assenze di Benatia e Pjanic, entrambi squalificati. Nel primo caso Barzagli dovrebbe avere la meglio su Rugani, accanto a Chiellini. A destra ci sarà De Sciglio, mentre a sinistra Alex Sandro è stato recuperato e potrebbe essere lanciato dal 1′ (nel caso è pronto Asamoah). I dubbi riguardano il centrocampo, per uomini e modulo. Allegri dovrebbe adottare il 4-3-3, pronto a diventare all’occorrenza un 4-3-2-1: Matuidi sarà titolare, così come Khedira, recuperato e decisivo sabato. Per il terzo posto Bentancur è in vantaggio su Marchisio. Davanti, invece, Mandzukic non è al meglio ma è stato convocato e allora nel tridente ci sarà Douglas Costa insieme a Dybala con Higuain punta centrale.

Meno problemi per Zidane. Isco è arruolabile e potrebbe riprendersi il posto da titolare. Il tecnico francese si è concesso un ampio turnover nel turno di campionato di sabato ma domani schiererà il migliore 11 possibile. Davanti a Navas saranno Carvajal, Ramos, Varane e Marcelo a comporre il quartetto difensivo. A centrocampo solito trio con Casemiro, Modric e Kroos. Davanti, invece, Isco dovrebbe agire sulla trequarti con Benzema e Cristiano Ronaldo a comporre il tandem offensivo. Bale, a segno sabato con una doppietta, dovrebbe quindi partire inizialmente dalla panchina ed essere utilizzato a gara in corso.

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, amos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo













Foto: Gianfranco Carozza