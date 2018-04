Juventus-Real Madrid, come vederla in diretta tv, in chiaro e gratis. L’orario e gli aggiornamenti in tempo reale

Juventus e Real Madrid si sfideranno nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018. Martedì 3 aprile si accenderanno i riflettori all’Allianz Stadium di Torino: la rivincita della Finale della passata stagione regalerà grandi emozioni e si preannuncia particolarmente spettacolare.

Le merengues partiranno favorite, spinte dalla grande classe di Cristiano Ronaldo e compagni: gli uomini di Zinedine Zidane cercano un risultato favorevole in trasferta per poi presentarsi al Santiago Bernabeu con più tranquillità. I bianconeri cercheranno di regalare una grande gioia al proprio pubblico, proveranno a imporsi per continuare a sognare di proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale.

Juventus-Real Madrid, quest’anno valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018, è una grande classica del calcio europeo. Le due squadre si sono affrontate più volte, l’ultima nell’atto conclusivo del 2017 e prima nelle semifinali del 2015 quando a imporsi furono gli uomini di Max Allegri. I Campioni d’Italia sono reduci dalla bella vittoria sul Milan che è valsa l’allungo in campionato, i Campioni d’Europa sono in ottima forma e non hanno più niente da chiedere alla Liga.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su Canale 20 (tasto 20 del telecomando, nuova rete free di Mediaset), in diretta tv (a pagamento) su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 3 APRILE:

20.45 Juventus-Real Madrid

JUVENTUS-REAL MADRID: COME GUARDARLA IN TV? LA GRANDE NOVITA’ DI CANALE 20

Juventus-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su Canale 20 (tasto 20 del telecomando, nuova rete free di Mediaset), in diretta tv (a pagamento) su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.















(foto pagina Facebook Juventus)