Judo, Grand Prix Tbilisi 2018: nessun podio azzurro nell’ultima giornata, settimo posto per Valeria Ferrari

Si conclude con il settimo posto di Valeria Ferrari il cammino dell’Italia nel Grand Prix di Tbilisi 2018, che ha avuto luogo tra venerdì 30 marzo e domenica 1 aprile.

L’azzurra ha disputato un buon torneo, superando al primo turno l’olandese Groenwold e perdendo poi con la francese Tcheumeo, giocandosi comunque il ripescaggio. Il duello con l’israeliana Mayersohn, tuttavia, non è stato propizio per la Ferrari, che ha dovuto pertanto rinunciare all’opportunità di contendere il terzo posto nella finalina. A trionfare è stata proprio la Tcheumeo, che ha sconfitto in finale l’ucraina Turchyn.

Nella categoria +78 kg, Eleonora Geri non è riuscita a superare il primo turno, uscendo sconfitta contro la lituana Jablonskyte, terza nel torneo vinto dalla francese Dicko. Fuori al primo turno anche Domenico Di Guida, eliminato dal polacco Kuczera, terzo nella gara vinta dal brasiliano Macedo contro il georgiano Papunashvili.

Nei -100 kg, infine, ha trionfato l’israeliano Paltchik in finale contro il russo Margiev, mentre nei +100 kg la Georgia ha conquistato l’ennesima vittoria al maschile con Tushishvili, che ha battuto in finale l’iraniano Mahjoub.













Foto: EJU