Judo, Grand Prix Antalya 2018: cinque azzurre a caccia del podio, Giulia Pierucci e Giulia Caggiano puntano al colpaccio

Sarà un’Italia tutta al femminile quella che andrà a caccia del podio nel Grand Prix 2018 di Antalya, in Turchia, che andrà in scena tra venerdì 6 e domenica 8 aprile. Per gli atleti impegnati nel torneo, si tratta di una delle ultime prove prima dell’appuntamento clou con gli Europei 2018 di Tel Aviv, a cui prenderanno parte i migliori interpreti continentali della disciplina.

Ma per le azzurre quello di Antalya non sarà un semplice allenamento. Giulia Pierucci nella categoria -52 kg è una delle potenziali oustider per il podio, anche se i favori del pronostico spettano di diritto alla kosovara Distria Krasniqi, che verosimilmente si giocherà la vittoria con l’ungherese Reka Pupp e con l’israeliana Betina Temelkova.

Ancora una kosovara, Nora Gjakova, sembra una gradino avanti alle avversarie nella categoria -57 kg, a cui prenderanno parte due italiane: Giulia Caggiano, numero 62 nel ranking, parte come testa di serie n° 6 e nutre importanti ambizioni da podio, mentre per Anna Righetti il torneo turco sarà un’esperienza utile per testarsi al cospetto di atlete di notevole caratura e conquistare magari un risultato di prestigio.

Anche Melora Rosetta può sperare in un buon piazzamento nella categoria -78 kg, in cui la favorita d’obbligo è la britannica Natalie Powell, numero 3 al mondo, che dovrà vedersela con l’ucraina Anastasiya Turchyn e con l’israeliana Yarden Mayershon. Decisamente più complesso il percorso di Elisa Marchiò nella categoria +78 kg, in cui il pronostico pende nella direzione della bosniaca Larisa Ceric, che contenderà la vittoria alla beniamina di casa Kayra Sayit.

Cinque italiane a caccia di un grande piazzamento, dunque, in un torneo che, oltre a rappresentare un buon banco di prova in vista degli Europei, garantirà anche punti pesanti per il ranking e potrà dar linfa alla crescita di numerose atlete, smaniose di mettersi in mostra in ambito internazionale e di dimostrare di potersela giocare alle pari con le migliori interpreti al mondo della disciplina.













