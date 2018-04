Karate, Premier League Rabat 2018: squadra ridotta per l’Italia, tante assenze nel kumite, si punta sul kata

Questo fine settimana Rabat (Marocco) ospiterà la quarta tappa stagionale della Premier League di Karate, il torneo internazionale più importante della WKF. Un appuntamento che sarà anche un test fondamentale in vista degli Europei, che si svolgeranno dal 10 al 13 maggio a Novi Sad (Serbia). Andiamo quindi ad analizzare le speranze azzurre per questa gara.

L’Italia schiererà una formazione abbastanza ridotta e le maggiori possibilità di salire sul podio arriveranno dal kata. Al maschile i riflettori saranno puntanti in particolare su Gabriele Petroni, secondo ai Campionati Italiani, che sembra pronto al definitivo salto di qualità. Insieme a lui potranno lottare con i migliori anche Gianluca Gallo e Alessandro Iodice, brillanti nelle ultime uscite. Per quanto riguarda il settore femminile la punta resta Viviana Bottaro, che ha bisogno però di ritrovare il successo dopo una lunga astinenza, per cercare di arrivare agli Europei con il giusto morale. Ci attendiamo poi una bella prestazione anche dalla giovane stella Carola Casale, in forte crescita nell’ultimo anno.

Passiamo quindi al kumite, dove l’Italia dovrà fare a meno delle sue punte visto che a Rabat non saranno presenti Luca Maresca, Luigi Busà, Sara Cardin e Silvia Semeraro, solo per citarne alcuni. Le maggiori speranze saranno quindi riposte in Nello Maestri, atleta di grande esperienza e che punta a ritrovare quelle sensazioni che gli avevano permesso di conquistare anche un oro europeo nel 2015.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL KARATE













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam