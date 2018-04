Judo, Grand Prix Antalya 2018: Anna Righetti si ferma ad un passo dal podio, poca gloria per Giulia Caggiano e Giulia Pierucci

Azzurre fuori dal podio nella prima giornata del Grand Prix di Antalya 2018, uno degli ultimi tornei che precedono l’appuntamento attesissimo degli Europei 2018, in programma a Tel Aviv tra il 26 e il 29 aprile. Ma l’Italia può godersi l’ottima prestazione di Anna Righetti, che nella categoria -57 kg è arrivata ad un passo dal podio, cedendo soltanto nella finale per il terzo posto.

La Righetti ha esordito con una splendida vittoria contro la kazaka Kazyulina, uscendo poi sconfitta al cospetto della statunitense Akiyama. Nel ripescaggio, però, l’azzurra si è distinta contro la Beldiagina, atleta del Kirghizistan, per poi scontrarsi con l’austriaca Filzmoser nella finale per il terzo posto, uscendo sconfitta nella sfida che poteva regalarle un prestigioso podio.

Per la Righetti, al suo primo Grand Prix in carriera, si tratta comunque di una prova di grande maturità, che evidenzia la crescita di un’atleta il cui contributo per la causa dell’Italia diventa sempre più prezioso col passare dei mesi. Nulla da fare, invece, per Giulia Caggiano, eliminata al primo turno dall’israeliana Greenberg.

A trionfare nei -57 kg è stata la kosovara Gjakova, grande favorita alla vigilia, che ha prevalso in finale contro la coreana Kim. Poca gloria anche per Giulia Pierucci, eliminata al secondo turno dall’ungherese Pupp nella categoria -52 kg e sfavorita da un sorteggio infausto. La Pupp, infatti, è salita sul terzo gradino del podio nella gara vinta dalla kosovara Krasniqi, vincitrice in finale contro la britannica Giles.

Il Kosovo ha sfiorato il tris nella categoria -48 kg, ma la Kelmendi è stata sconfitta nel’ultimo atto dalla portoghese Costa, restando pertanto sul secondo gradino del podio. Tra gli uomini, invece, si registrano la vittoria del russo Oguzov nella finale dei -60 kg contro il georgiano Painashvili e il successo di un altro georgiano, Niniashvili, contro il moldavo Vieru nella finale dei -66 kg.













Foto: Fijlkam