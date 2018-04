Italia-Francia Coppa Davis in tv, su che canale vederla? Il programma e gli orari del fine settimana

Nel fine settimana andranno in scena i quarti di finale di Coppa Davis 2018: a Genova, sulla terra rossa outdoor di Valletta Cambiaso, si sfideranno Italia e Francia. Gli azzurri tentano l’impresa contro una nazionale transalpina che, almeno sulla carta, appare favorita: la spinta del pubblico di casa dovrà dare una mano alla compagine guidata da Barazzutti.

Come sempre la diretta tv della Coppa Davis sarà assicurata da Supertennis, sul canale 64 del digitale terrestre, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale della sfida. Di seguito il programma completo della tre giorni di sfide tra italiani e transalpini in quel di Genova (in attesa ovviamente che avvenga il sorteggio).

Venerdì 6 aprile

ore 11.30 primo singolare

a seguire secondo singolare

Sabato 7 aprile

ore 14.00 doppio

Domenica 8 aprile

ore 11.30 primo singolare

a seguire secondo singolare













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Twitter FIT