MotoGP, GP Argentina 2018: le previsioni meteo per il weekend. Timido rischio pioggia

Nel weekend del 6-8 aprile si disputerà il GP di Argentina, seconda prova del Motomondiale 2018. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, i piloti si sfideranno per la vittoria: Andrea Dovizioso cerca il bis dopo il successo in Qatar, Marc Marquez vuole timbrare il cartellino per la prima volta, Valentino Rossi cerca il colpo di mano, attenzione alla voglia di rivalsa di Maverick Vinales e Jorge Lorenzo.

Il meteo potrebbe condizionare il fine settimana. Le previsioni sono molto incerte: la gara dovrebbe svolgersi sotto il sole con temperature che sfiorano i 30° C ma c’è qualche dubbio in più sulle qualifiche e sulle prove libere. La giornata del sabato, infatti, potrebbe offrire delle perturbazioni nel primo pomeriggio lasciando così la pista bagnata per le qualifiche della MotoGP mentre la possibilità di acqua è decisamente maggiore per le prove libere (50% per tutta la giornata di venerdì).













FOTOCATTAGNI