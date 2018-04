Il mondo ciclismo piange Ilaria Rinaldi: trova morta in casa l’ex campionessa italiana Under23

Brutte notizie per il mondo del ciclismo. Ieri mattina, nella sua casa di Gambassi Terme (Firenze), è stata trovata morta Ilaria Rinaldi, 33 anni, già campionessa italiana Under 23 di ciclocross nel 2007 e poi professionista fino alla stagione 2010, prima del passaggio al settore amatoriale delle granfondo.

A lanciare l’allarme sono stati i famigliari dell’atleta toscana ma l’arrivo dei soccorsi non ha cambiato le cose, in quanto il corpo di Ilaria era già privo di vita. La salma è stata trasferita nel reparto di medicina legale dell’ospedale fiorentino di Careggi dove, su disposizione della Procura di Firenze (come riporta gazzetta.it), saranno appurate le cause del decesso.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: pagina facebook Giro d’Italia Ciclocross