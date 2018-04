Ciclismo, morte Ilaria Rinaldi: trovate siringhe in casa. Si ipotizza l’uso di sostanze stupefacenti

Oggi era prevista l’autopsia sul cadavere di Ilaria Rinaldi, ex ciclista professionista trovata morta nella sua casa a Gambassi Terme (Firenze), ma l’esame sarebbe stato rinviato come riporta Gazzetta dello Sport. Nell’abitazione della 33enne sarebbero state rinvenute siringhe e un laccio emostatico che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere collegati all’utilizzo di sostanze stupefacenti.

La Procura di Firenze ha disposto l’autopsia e gli esami tossicologici. In passato l’atleta era incappata in una squalifica per doping (positiva al testosterone in una gara under23 svolta in Germania nel 2007).