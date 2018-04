Hockey su pista, Eurolega 2018: Follonica, il cuore non basta! Barcellona troppo forte, toscani fuori ai quarti

Il cuore non basta al Follonica per evitare l’eliminazione ai quarti di finale dell’Eurolega 2017-2018. Il Barcellona prevale 5-1 nel match di ritorno e passa il turno, ma il risultato non rispecchia l’equilibrio che per lunghi tratti caratterizza una sfida ricca di emozioni e di spettacolo.

Il 3-3 dell’andata è solo un ricordo per le due squadre e il Follonica nelle prime battute paga a caro prezzo l’emozione, andando sotto 2-0 con i gol di Pascual e Alabart, due reti in fotocopia per i Blaugrana, che però non riescono a chiudere la pratica nella prima frazione, andando a sbattere contro la difesa ordinata del Follonica, che prende coraggio col passare dei minuti e resta in partita.

In avvio di ripresa, tuttavia, Bargallo firma il tris, ma Banini accorcia le distanze e Pagnini ha persino l’occasione per riportare i toscani in partita, ma fallisce il penalty del possibile 3-2, facendo svanire di fatto le speranze del Follonica, che nel finale incassa altri due gol con Ordonez e Barroso e cede 5-1 al cospetto della corazzata spagnola.

Il Barcellona si qualifica così per la Final Four, in programma sabato 12 e domenica 13 maggio, dove affronterà in semifinale il Reus Deportivo, straordinario nel ribaltare l’1-4 dell’andata contro il Liceo La Coruna e nel vincere 7-2 al ritorno passando così il turno.

Ribaltone anche per il Porto, che supera 9-2 il Benfica e riscatta il 2-3 dell’andata, guadagnandosi il pass per la Final Four, dove affronterà lo Sporting CP, che bissa la vittoria dell’andata con un altro 3-2. Un derby spagnolo e un derby portoghese, dunque, caratterizzeranno la fase finale dell’Eurolega, testimonianza evidente di un predominio davvero incontestabile per la scuola iberica.













Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey