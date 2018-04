Hockey su ghiaccio, Finale EBEL 2018: Bolzano corsara a Salisburgo in gara-1! Salta già il fattore campo

La finale della EBEL inizia col botto per Bolzano, che ha espugnato Salisburgo in gara-1 e portato a casa il primo punto della serie. Soprattutto, i Foxes hanno già portato il fattore campo a loro favore. Un successo per 2-1, arrivato grazie a una straordinaria prova difensiva, da parte soprattutto del goalie Pekka Tuokkola. Gara-2 sarà in programma già domani, sempre alla Eisarena di Salisburgo.

La partita è stata caratterizzata da tanta tensione in avvio, prevedibile trattandosi di una finale. La prima occasione è stata austriaca con Herburger, che ha trovato l’immediata risposta da parte di Smith. Anche in powerplay le due difese hanno avuto la meglio, poi Tuokkola ha dovuto esaltarsi sul contropiede di Heinrich. L’equilibrio si è sbloccato nel secondo drittel: Bolzano ha alzato il ritmo ed è arrivata al gol in powerplay con Miceli, servito perfettamente da Egger. Meno di un minuto ed è arrivata pure la seconda rete, firmata da Smith, ancora con l’uomo in più. Salisburgo non ha mollato e ha risposto prontamente, andando in rete con il contropiede di Herburger.

Nel terzo drittel, così, i padroni di casa hanno dato vita all’arrembaggio, ma il penaly killing biancorosso ha retto alla perfezione. I Foxes hanno avuto l’occasione per chiuderla a 9′ dal termine, con l’uomo in più, ma senza riuscirci. Poi nel finale è toccato a Tuokkola fare il miracolo sulla conclusione di Stajnoch. Bolzano ha tremato un’ultima volta sulla traversa di Schremp, prima del suono liberatorio della sirena finale.

La finale della EBEL League

Salisburgo – Bolzano 1-2 (Bolzano conduce la serie 1-0)













Foto: pagina Facebook HC Bozen