Golf, PGA Tour 2018: Ian Poulter trionfa nello Houston Open! Beau Hossler beffato nel playoff, sul podio anche Jordan Spieth

Parla inglese lo Houston Open (montepremi 7 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Golf Club of Houston ad Humble, nel Texas. Ian Poulter ha prevalso nel playoff contro lo statunitense Beau Hossler, a lungo al comando del torneo, e ha conquistato il suo terzo successo in carriera nel circuito PGA, tornando a vincere oltre cinque anni dopo la conquista del WGC-HSBC Champions del novembre 2012.

Poulter ha realizzato un giro quasi in fotocopia con quello di Hossler, chiudendo il round con 5 colpi sotto il par e piazzando un birdie spettacolare alla 18 che gli ha consentito di chiudere la sua prova a quota -19 e di giocarsi tutto allo spareggio. Hossler non ha commesso errori nel corso della tornata, piazzando 5 birdie di cui 4 consecutivi tra le buche 12 e 15.

Ma nel playoff si è sciolto come neve al sole, completando il par 4 della 18 in 7 colpi contro i 4 di Poulter e lasciando la vittoria all’inglese, che ha disputato un torneo di altissimo spessore tecnico e mentale.

Sul terzo gradino del podio si è piazzato Jordan Spieth (-16), autore di uno straordinario ultimo round in 66 colpi (-6) e apparso in ottima forma in vista dell’Augusta Masters, primo Major stagionale in programma nel prossimo weekend. Con Spieth al terzo posto c’è anche l’argentino Emiliano Grillo, a cui è mancato il guizzo alla buca 18 per staccare lo statunitense.

Quinta piazza per Sam Ryder, che ha concluso la sua prova con 15 colpi sotto il par, davanti alla coppia formata dallo statunitense Keith Mitchell e dallo svedese Henrik Stenson, entrambi a quota -14. Il miglior giro di giornata, infine, reca la firma di Russell Henley, capace di piazzare un round in 65 colpi (-7) e di recuperare 40 posizioni, salendo all’ottavo posto a quota -13, in compagnia dei connazionali Matt Every, Julian Sury e Matt Kuchar, del messivcano Abraham Ancer e dell’irlandese Paul Dunne.













