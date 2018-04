Golf, Augusta Masters 2018, Patrick Reed: “Ultimo round durissimo. Gestire gli alti e bassi la prova più difficile”

Patrick Reed completa in bellezza il suo fine settimana georgiano. L’americano trionfa aggiudicandosi l’Augusta Masters 2018 che diventa il primo Major della sua carriera. Nell’ultimo e decisivo round Reed è stato messo a dura prova dai connazionali Jordan Spieth e Rickie Fowler, giunti rispettivamente ad uno e due colpi di distacco dalla vetta: “Sapevo che vincere il mio primo Major non sarebbe stato facile, ma non in questo modo. Gestire gli alti e bassi nell’ultimo round è qualcosa di indescrivibile. Sapevo che sarebbe stata una lotta fino all’ultima buca con Spieth e Fowler, e così è stato”, commenta il vincitore.

Dopo una stagione appannata, Reed ha dunque trovato un grande ed inatteso successo: “Sono felicissimo di aver vinto l’Augusta Masters. Vengo da una stagione difficile e questo titolo significa tanto. Innanzitutto arricchisco il mio curriculum, poi credo possa essere una molla per il proseguimento della mia carriera”, conclude Reed.

Un pizzico di delusione nelle parole di Jordan Spieth: “Sono stato piuttosto sfortunato verso il traguardo”, commenta riferendosi al colpo deviato da un ramo beffardo che gli ha impedito un fondamentale birdie con record sul giro annesso.

Rickie Fowler analizza con serenità il suo secondo posto: “Tutti puntavano su McIlroy invece la domenica ha sorriso verso di me. Un secondo posto fa male se pensi di aver mancato il successo, ma io credo che aver superato un grande Spieth sia già un traguardo”.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Official Twitter PGA Tour