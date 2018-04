Giro d’Italia 2018, Vincenzo Nibali non ci sarà. Lo Squalo punta su Tour de France e Mondiali

Tra i corridori più amati in Italia e nel mondo, vantando tutte e tre le grandi corse a tappe nella propria bacheca (Giro d’Italia nel 2013 e nel 2016; Tour de France nel 2014 e Vuelta di Spagna nel 2010), Vincenzo Nibali è partito alla grandissima in questo 2018 vincendo una corsa prestigiosa e storica come la Milano-Sanremo, mettendosi in evidenza anche nel corso delle “Classiche del Nord”. Nel suo programma gli obiettivi principali sono il Tour de France ed il Mondiale mentre il Giro d’Italia non vedrà al via il siciliano.

“Qualcuno ha detto che voglio scappare da Froome, ma non è così. Da due anni faccio il Giro, però nel 2018 il Tour pare più adatto alle mie caratteristiche e voglio riprovarci. Ci sono il pavé, sul quale partì il mio successo del 2014, e tante tappe varie, senza molta cronometro. Mi è piaciuto subito. Non è stato certo facile dire no alla Corsa Rosa ma era giusto fare una scelta tecnica e non solo passionale”, così si era espresso il siciliano, intervistato da La Stampa.

Dunque il corridore nostrano punta al podio nella Grande Boucle ed al successo iridato ad Innsbruck. Un percorso durissimo quello della corsa iridata che Enzo ha già sondato qualche settimana fa. 5000 metri di dislivello con una salita finale di 3 km scarsi (punte del 28 % di pendenza). “La pesantissima salita finale dopo un percorso così veloce sarà veramente impegnativa. Per le mie caratteristiche, su un percorso del genere, mi servirà una corsa attiva e non addormentata, nella quale dovrò rimanere attaccato a quelli davanti e poi giocarmela tutta nella turnata finale“, la parole di Nibali.

Non resta dunque che attendere il giudizio inappellabile della strada e vedremo se e quanto lo Squalo esporrà la sua pinna.













Foto: Pier Colombo