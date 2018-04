Giro di Croazia 2018: il percorso e le sei tappe ai raggi X. Decidono le salite di Sveti Jure e Ucka

Continua l’avvicinamento ai Grandi Giri e la prossima settimana si svolgerà un’altra breve corse a tappe: il Giro di Croazia, che quest’anno raggiunge la sua quarta edizione. Sono previste sei tappe, che vedranno protagonisti sia i velocisti che gli scalatori, con diversi finali interessanti. Andiamo quindi ad analizzare il percorso del Giro di Croazia ai raggi X.

Tappa 1: Osijek-Koprivnica 226 km

La prima frazione sarà anche la più lunga di questa edizione. Dopo 70 km i corridori dovranno affrontare un GPM di seconda categoria, Papuk (7.6 km al 4.5%), che potrebbe fare un po’ di selezione in gruppo. Terminata la discesa ci sarà poi tutta pianura fino al traguardo e quindi i corridori attardati avranno la possibilità di rientrare. Sulla carta vedremo quindi una volata di gruppo.

Tappa 2: Karlovac-Zadar 231km

Sale il livello di difficoltà in questa seconda frazione. La strada inizia a salire gradualmente già dalla partenza per arrivare dopo 80 km ai 700 metri di Plitvicka Jezeral (11.1 km al 2.7%), seguirà poi un lungo tratto di falsopiano fino al secondo GPM di giornata di Velebit (4.7 km al 4.6%). Poi rapida discesa e gli ultimi 50 km sono ricci di brevi saliscendi. Ci sarà quindi la possibilità di qualche attacco da lontano oppure vedremo un arrivo di un gruppo ristretto.

Tappa 3: Trogir-Biokovo 134 km

La prima tappa chiave per gli uomini di classifica. I primi 100 km sono tutti in falsopiano, poi si inizia la scalata della lunghissima salita finale di Sveti Jure. Sono addirittura 28 km di ascesa, con una pendenza media del 5.9%. Una salita che va in crescendo, parte morbida fino ad arrivare a metà all’11%, poi spiana al 3% e torna dura negli ultimi 5 km con pendenze ancora in doppia cifra.

Tappa 4: Starigrad-Crikvenica 170km

Dopo le fatiche del giorno precedente, i corridori potranno recuperare le energie in questa frazione che non presenta particolari difficoltà nei primi 100 km. Attenzione però al finale, visto che a 20 km dalla fine ci sarà la salita di Bribir, GPM di terza categoria di 3.9 km al 5.7%. Qui qualcuno potrebbe sferrare l’attacco, altrimenti ci sarà uno sprint ristretto.

Tappa 5: Rabac-Poklon 146 km

La tappa regina di questa quarta edizione. Dopo 30 km i corridori affronteranno la prima difficoltà di giornata, il GPM di seconda categoria di Gracisce (7.3 km al 5.8%). Ci sarà poi un tratto in falsopiano che porterà i corridori alla prima scalata di Ucka, 10.5 Km con una pendenza media del 7.5%, ma tratti anche al 12%. Lunga discesa e poi si torna a salire con il breve strappo di Kastav (1.9 km al 6.2%). Seguirà poi un tratto dove rifiatare prima della salita finale di Ucka, questa volta affrontata però dal versante di Poklon. Si tratta di un’ascesa di 15 km con una pendenza media del 6.1%, la prima parte è pedalabile, ma gli ultimi 5 km sono molto duri con pendenze anche in doppia cifra.

Tappa 6: Samobor-Zagreb 153 km

Tappa quasi interamente pianeggiante, ma che regolerà emozioni negli ultimi 20 km con il consueto circuito finale nella città di Zagabria. L’ultimo chilometro è tutto in salita con pendenze attorno al 6% e c’è la possibilità anche di guadagnare qualche secondo per provare a ribaltare la generale, come fece lo scorso anno il nostro Vincenzo Nibali.

