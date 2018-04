Tour of the Alps 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti

Da lunedì a venerdì prossimo il Tirolo sarà teatro del Tour of the Alps, una breve corsa a tappe che funge da perfetto antipasto per il Giro d’Italia del mese prossimo. Anche per questo, startlist di altissimo livello: sono diversi gli atleti di primo piano che sono stati attratti dalla corsa nostrana per fare le prove generali proprio in vista del Giro, a partire da Chris Froome che proseguirà nella sua campagna di corse in Italia dopo la Tirreno-Adriatico. Presente anche Fabio Aru. Ecco la startlist e l’elenco di partenti delle 20 squadre impegnate.

Team Sky

1 FROOME Christopher

2 DEIGNAN Philip

3 ELISSONDE Kenny

4 DE LA CRUZ David

5 HENAO Sebastián

6 PUCCIO Salvatore

7 ROSA Diego

AG2R La Mondiale

11 MONTAGUTI Matteo

12 GENIEZ Alexandre

13 CHÉREL Mickaël

14 DUPONT Hubert

15 VENTURINI Clément

16 CHEVRIER Clément

17 JAUREGUI Quentin

Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini

21 CUNEGO Damiano

22 BOU Joan

23 HATSUYAMA Sho

24 NAKANE Hideto

25 SANTAROMITA Ivan

26 ZACCANTI Filippo

27 ITO Masakazu

UAE-Team Emirates

31 ARU Fabio

32 CONTI Valerio

33 DURASEK Kristijan

34 LAENGEN Vegard Stake

35 NIEMIEC Przemyslaw

36 PETILLI Simone

37 RAVASI Edward

Italy

41 CONCI Nicola

42 AMICI Alberto

43 MONACO Alessandro

44 COVILI Luca

45 SOBRERO Matteo

46 BERNARDINETTI Marco

47 PICCOT Michel

Wilier Triestina – Selle Italia

51 BUSATO Matteo

52 FLOREZ Miguel Eduardo

53 MOSCA Jacopo

54 KOSHEVOY Ilia

55 VELASCO Simone

56 ZARDINI Edoardo

57 ZHUPA Eugert

Team Felbermayr – Simplon Wels

61 ZOIDL Riccardo

62 EIBEGGER Markus

63 FORTIN Filippo

64 KRIZEK Matthias

65 LEHNER Daniel

66 RABITSCH Stephan

67 SCHLEMMER Lukas

Astana Pro Team

71 LOPEZ Miguel Angel

72 BILBAO Pello

73 HIRT Jan

74 SANCHEZ Luis Leon

75 STALNOV Nikita

76 VILLELLA Davide

77 ZEITS Andrey

Euskadi – Murias

82 BIZKARRA Mikel

83 GONZALEZ Aitor

84 IRIZAR Julen

85 ITURRIA Mikel

86 SAMITIER Sergio

87 UDONDO Gotzon

Tirol Cycling Team

91 ADAMIETZ Johannes

92 BRKIC Benjamin

93 GAMPER Mario

94 SCHINNAGEL Johannes

95 FRIEDRICH Marco

96 ZIMMERMANN Georg

97 WILDAUER Markus

BORA – hansgrohe

101 GROSSSCHARTNER Felix

102 KOLAR Michael

103 SARAMOTINS Aleksejs

104 PELUCCHI Matteo

105 PFINGSTEN Christoph

106 PÖSTLBERGER Lukas

107 SCHWARZMANN Michael

Dimension Data

111 ANTON Igor

112 BERHANE Natnael

113 KUDUS Merhawi

114 MEINTJES Louis

115 MORTON Lachlan

116 O’CONNOR Ben

117 JANSE VAN RENSBURG Jacques

Androni – Sidermec – Bottecchia

121 BALLERINI Davide

122 CATTANEO Mattia

123 FRAPPORTI Marco

124 GAVAZZI Francesco

125 MASNADA Fausto

126 SOSA Ivan Ramiro

127 TORRES Rodolfo Andres

Team LottoNL-Jumbo

131 BATTAGLIN Enrico

132 BENNETT George

133 BOUWMAN Koen

134 EENKHOORN Pascal

135 KUSS Sepp

136 POWLESS Neilson

137 VAN HOECKE Gijs

Groupama – FDJ

141 PINOT Thibaut

142 BONNET William

143 LUDVIGSSON Tobias

144 MORABITO Steve

145 PREIDLER Georg

146 REICHENBACH Sebastien

147 ROY Jérémy

Bahrain Merida Pro Cycling Team

151 FENG Chun Kai

152 NIBALI Antonio

153 PADUN Mark

154 PIBERNIK Luka

155 POZZOVIVO Domenico

156 VISCONTI Giovanni

157 WANG Meiyin

Bardiani – CSF

161 ANDREETTA Simone

162 CARBONI Giovanni

163 CICCONE Giulio

164 ORSINI Umberto

165 ROTA Lorenzo

166 SENNI Manuel

167 STERBINI Simone

CCC Sprandi Polkowice

171 ANTUNES Amaro Manuel

172 BRO

173 OWSIAN Lukasz

174 PALUTA Michal

175 PLUCINSKI Leszek

176 SCHLEGEL Michal

177 STOSZ Patryk

Gazprom-RusVelo

181 FIRSANOV Sergey

182 FOLIFOROV Alexander

183 ARSLANOV Ildar

184 CHERKASOV Nicolay

185 ROVNY Ivan

186 RYBALKIN Aleksey

187 SHILOV Sergey

Israel Cycling Academy

191 AVILA Edwin

192 EARLE Nathan

193 HERMANS Ben

194 LEMUS Luis

195 NIV Guy

196 SAGIV Guy

197 TUREK Daniel













Foto Credits: Bettini Photo – CS Tour of the Alps