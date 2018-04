Giro delle Fiandre 2018, quanti soldi guadagnano i ciclisti? Tutto il montepremi: cifre bassissime per la Classica

Oggi domenica 1° aprile si corre il Giro delle Fiandre, seconda Classica Monumento della stagione di ciclismo. Sul pavè e sui muri di questa regione del Belgio si fa la storia: solo i più grandi campioni riescono a dettare legge e a imporsi entrando di diritto nella storia del pedale. Trionfare in questa gara non ha prezzo, entrare nell’albo d’oro del Giro delle Fiandre è una soddisfazione davvero unica. Il montepremi, però, non è certo dei migliori e non è commisurato alla difficoltà e al prestigio della corsa.

Quanti soldi guadagna chi vince il Giro delle Fiandre 2018? Appena 20mila euro. Una cifra irrisoria viste le difficoltà del percorso e il parterre al via. A imporlo è il regolamento della UCI che vuole lo stesso montepremi (50mila euro totali) per tutte le grandi Classiche. Dunque 10mila euro per il secondo classificato, 5mila euro al terzo e poi via via a scendere. Di seguito tutti i premi per il Giro delle Fiandre.

PRIMO CLASSIFICATO: 20000 euro

SECONDO CLASSIFICATO: 10000 euro

TERZO CLASSIFICATO: 5000 euro

QUARTO CLASSIFICATO: 2500 euro

QUINTO CLASSIFICATO: 2000 euro

SESTO CLASSIFICATO: 1500 euro

SETTIMO CLASSIFICATO: 1500 euro

OTTAVO CLASSIFICATO: 1000 euro

NONO CLASSIFICATO: 1000 euro

DECIMO-VENTESIMO CLASSIFICATO: 500 euro













