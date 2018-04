Finale Champions League 2018, quando e dove si gioca? Data, località, programma, orario e tv

Sabato 26 maggio si giocherà la Finale della Champions League 2018. A ospitare l’evento calcistico più importante della stagione di club sarà lo Stadio Olimpico di Kiev: nella capitale ucraina andrà in scena una partita pirotecnica e spettacolare, le due squadre rimaste in corsa si sfideranno per la conquista della Coppa dalle grandi orecchie.

Quattro squadre si stanno dando battaglia nelle semifinali per staccare il biglietto per l’atto conclusivo della massima competizione continentale: Liverpool e Roma da una parte, Real Madrid e Bayern Monaco dall’altra. L’Italia spera di portare nuovamente una propria rappresentante all’appuntamento conclusivo dove le due Finali perse dalla Juventus negli ultimi tre anni, il Real Madrid vuole confermarsi sul trono per il terzo anno consecutivo, Bayern Monaco e Liverpool vogliono tornare grandi.

La Finale della Champions League 2018 di calcio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5: la partita, come prevede un dispositivo di legge, sarà visibile a tutti senza dovere pagare canoni e abbonamenti. L’appuntamento è così sulla rete ammiraglia di Mediaset che saluta la Champions League prima del passaggio a Sky. L’incontro sarà visibile anche su Mediaset Premium (per gli abbonati), in diretta streaming sul sito Mediaset (gratis) o su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Finale di Champions League.

SABATO 26 MAGGIO:

20.45 Finale Champions League 2018

FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2018: COME GUARDARE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.













(foto Twitter UEFA)