Fed Cup 2018, Italia-Belgio: Jasmine Paolini e Deborah Chiesa, una crescita che procede troppo a rilento

L’Italia si prepara a vivere il playoff contro il Belgio per tornare nel World Group di Fed Cup. Servirà una grande impresa alla squadra azzurra, visto che la capitana Tathiana Garbin ha scelto, quasi obbligatoriamente, un gruppo davvero molto giovane e con la sola Sara Errani costretta a far da guida alle sue compagne. Tra le convocate ci sono Jasmine Paolini e Deborah Chiesa, due ragazze dal quale ci si aspettava una maggior crescita in questa stagione e che invece sono ancora troppo nelle retrovie della classifica, non riuscendo ad essere protagoniste nemmeno nei tornei minori ITF.

Paolini sta comunque provando ad imporsi nel circuito WTA e la scorsa settimana ha centrato anche la sua prima vittoria in carriera a questo livello, superando nettamente in due set l’australiana Lizette Cabrera. Subito dopo, però, la tennista toscana si è addirittura arresa alla colombiana Emiliana Arango, numero 510 del mondo. Risultati che confermano la mancanza di continuità nel rendimento di una giocatrice che è situata al numero 145 del ranking WTA.

Ancora più indietro in classifica c’è Deborah Chiesa, attualmente al numero 172 del ranking WTA, tre posizioni sotto il suo miglior piazzamento in carriera. Davvero troppo poco per una giocatrice che ha mostrato di avere un ottimo potenziale nelle sue apparizioni in maglia azzurra.

Chiesa ha giocato le qualificazioni al torneo di San Pietroburgo, perdendo nel turno decisivo, ma da quel momento solo tornei del circuito ITF e solo poche vittorie. E’ ritornata quest’ultima settimana nel circuito WTA, ma è stata subito eliminata, venendo sconfitta al primo turno delle qualificazioni dalla connazionale Jessica Pieri, anche lei convocata per la sfida contro il Belgio.

Una situazione davvero poco incoraggiante in vista del playoff di questo weekend. Il Belgio è nettamente favorito e solo un vero e proprio miracolo sportivo può “salvare” questa Italia, che probabilmente non ha proprio una squadra all’altezza della Serie A del tennis mondiale.













foto Twitter Federtennis