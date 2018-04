F1 Sebastian Vettel, GP Bahrein 2018: “Siamo più indietro rispetto all’anno scorso. La macchina però ha un potenziale superiore”

Non si nasconde dietro un dito Sebastian Vettel nell’appuntamento con la stampa alla vigilia del weekend del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di Formula Uno.

Il tedesco, pilota della Ferrari, vittorioso in Australia, ha analizzato la situazione affermando con estrema chiarezza che il favorito per questo round è Lewis Hamilton (Mercedes), dopo quanto è emerso a Melbourne: “Se si guarda al ritmo nelle prove e nella prima parte di gara è abbastanza chiaro che la Mercedes è la più veloce, probabilmente con un vantaggio di tre, quattro decimi”, ha affermato Seb, aggiungendo: “Al momento, direi che siamo indietro. Nel passato campionato abbiamo avuto una macchina migliore a questo punto della stagione. Basta guardare le difficoltà incontrate durante il weekend australiano. La macchina, comunque, è migliore ma dobbiamo riuscire a sfruttarla e valorizzarla nel suo reale potenziale. È il passo più difficile da fare, ma siamo qui per questo”, ha chiosato il campione del mondo.

Una gara che si preannuncia in salita per il Cavallino Rampante o solo pre-tattica quella del teutonico, 4 volte campione del mondo? Da domani ne sapremo sicuramente di più.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI