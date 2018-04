F1, Qualifiche GP Bahrein 2018: sabato 7 aprile. Programma, orari e tv. Il palinsesto su Sky e TV8

Sabato 7 aprile alle 17.00 (italiane) le monoposto del Mondiale 2018 di F1 si confronteranno per l’ormai solita sfida contro il tempo. Sul tracciato di Sakhir sarà tempo di qualifiche del GP del Bahrein 2018, secondo round del campionato. Si prospetta un altro confronto tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d’Argento favorite per centrare la partenza dalla pole. Lewis Hamilton è in splendida forma e la W09 pare essere la vettura più equilibrata. Si prospetta un sabato infuocato, non solo per le temperature, considerando anche la presenza di una Red Bull che promette di essere particolarmente competitiva. Grande spettacolo dunque e l’attesa cresce a dismisura. Di seguito la programmazione del time-attack coperto da Sky Sport e dalla DIRETTA LIVE di OASport.

La programmazione di OASport

Sabato 7 aprile

ore 14.00-15.00, F1, Prove libere 3, DIRETTA LIVE

ore 17.00, F1, Qualifiche, DIRETTA LIVE

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Sabato 7 aprile

ore 14.00-15.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 17.00, F1, Qualifiche, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 7 aprile

ore 23.15, Qualifiche, differita













