F1, le nuove regole proposte da Liberty inconciliabili: ora l’addio della Ferrari diventa concreto

Il dato è tratto. Nella giornata appena trascorsa Liberty Media ha presentato ai team le nuove linee guida della Formula Uno, relative al 2021.

I gestori americani stanno cercando in ogni modo di cambiare il Circus per renderlo, a proprio giudizio, più spettacolare ed appetibile soprattutto alle nuove generazioni. Per questo, in occasione del weekend in Bahrein (dove è in programma il 2° round iridato), il Presidente Chase Carey e il direttore operativo Ross Brown hanno incontrato i 10 Team Principal esprimendo le proprie intenzioni.

Tra i punti nodali della questione c’è quello della gestione di costi (clicca qui per tutte le novità). Liberty Media, infatti, vuole introdurre un “budget cup” di 150 milioni di dollari, imponendo una differenziazione delle vetture su base standard. In buona sostanza un modello simile a quello che c’è nelle categorie americane. Un modo per avere più sorpassi e spendere di meno? Questa la convinzione dei nuovi proprietari della Formula Uno.

Di sicuro queste argomentazioni non saranno state gradite dalla Ferrari, ferma sostenitrice dell’esaltazione tecnologica e della sfida tra competitors a tutti livelli. Anche se il Presidente Sergio Marchionne non si è ancora pronunciato in queste ore, le esternazioni su un possibile abbandono di Maranello, se ci fosse stato un’alterazione così importante del format, erano state piuttosto convincenti qualche settimana fa: “Di cose tecniche Liberty Media non ne capisce un tubo, ci lasci lavorare. Se non si riesce a distinguere un concorrente dall’altro, o se le Ferrari non si discostano dagli avversari, non è una competizione che può interessarci. Piuttosto teniamo le vetture a Maranello e andiamo a fare qualcos’altro”, furono le parole del boss del Cavallino alla vigilia dell’inizio del campionato.

