F1 in tv, su che canale vedere le qualifiche del GP del Bahrein? Diretta su Sky, gli orari delle differite su Canale8

Sale l’attesa per le qualifiche del GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Sul tracciato del Sakhir si entra nel vivo del weekend, sotto i riflettori del deserto si assegna la pole position e si definisce quale sarà la griglia di partenza della gara in programma domani.

Oggi sabato 7 aprile avremo le idee più chiare sulle dinamiche della corsa e su chi partirà con i favori del pronostico anche se la situazione sembra sorridere alla Ferrari: Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sembrano avere qualcosa in più anche considerando che Lewis Hamilton dovrà scontare cinque posizioni di penalità in griglia a causa della sostituzione del cambio. Valtteri Bottas, secondo pilota della Mercedes, proverà a dare una mano al compagno di scuderia ma attenzione anche alla Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo.

Di seguito la data, il calendario completo e il programma dettagliato delle qualifiche del GP del Bahrein 2018, seconda prova del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in differita tv su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 7 APRILE:

14.00-15.00 Prove libere 3

17.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP BAHRAIN 2018: COME SEGUIRLE IN TV? DIRETTA, DIFFERITA E REPLICHE

Le qualifiche del GP del Bahrain 2018 verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1.

Su Sky verranno trasmesso anche le repliche delle qualifiche secondo il seguente palinsesto: 18.45, 20.30, 22.15, 23.30 e nel rullo notturno.

Su TV8 verrà trasmessa la differita, gratis e in chiaro, a partire dalle ore 23.00.

Previste anche la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













