F1 in tv, GP Bahrein 2018: orari delle prove libere e come seguirle in streaming. Il programma completo

Scatta il fine settimana del Gran Premio del Bahrein di Formula Uno e, come consuetudine, lo fa con le prime due sessioni di prove libere. Mai come in questa occasione le tre prime ore serviranno ai piloti per saggiare le condizioni del tracciato di Sakhir. Per quale motivo? La pista mediorientale si trova nel bel mezzo del deserto per cui, a lungo, rimane sporca per la sabbia e lontana dalla migliore condizione o gommatura. Come se non bastasse, inoltre, l’avvicinarsi della sera fa variare particolarmente le temperature dell’asfalto che, mano a mano, sono più vicine a quelle che i piloti si troveranno tra qualifiche e gara. Andiamo a conoscere nel dettaglio il programma del venerdì e del sabato del Gran Premio del Bahrein, con la sfida tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton che è pronta a prendere la scena anche sotto i riflettori di Sakhir.



PROGRAMMA GP BAHREIN 2018

VENERDÌ 6 APRILE:

ore 13.00-14.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1HD (con replica alle ore 15.00) e Sky Sport2 (canale 202)

ore 17.00-18.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1HD (con replica alle ore 21.00 e 00.00) e Sky Sport2

SABATO 7 APRILE:

ore 14.00-15.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1HD e Sky Sport2

ore 17.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1HD (con replica alle ore 18.45, 20.30 e 22.15) e Sky Sport2 – differita su TV8 alle ore 23.00

