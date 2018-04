F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Cina. Dominio Mercedes nell’era turbo: la vittoria manca da troppo tempo!

La Formula 1 torna subito in pista e dal Bahrein si sposta in Cina. Sul circuito di Shanghai va in scena il terzo episodio del Mondiale. Sebastian Vettel ha posto la sua firma anche sul circuito del deserto e vede vicina la possibilità di fare tripletta. Ma andiamo a vedere i precedenti della Ferrari nel GP di Cina.

La SF71H si è dimostrata fin qui molto performante ma nel prossimo weekend dovrà lottare anche con la statistica. I numeri, incontrovertibili, vedono la Mercedes in vantaggio con 5 vittorie contro le 4 del Cavallino. Un dominio totale nell’era turbo, cui si aggiunge la vittoria di Nico Rosberg nel 2013 (poi ha vinto anche nel 2016). Nella classifica piloti, invece, a guidare è Lewis Hamilton, addirittura 5 volte vincitore, 3 con la Mercedes (2014, 2015, 2017) e 2 con la McLaren (2008, 2011). Il britannico sembra trovarsi a proprio agio a Shanghai, dal momento che è anche il pilota con più podi (8).

L’ultima vittoria della Ferrari in Cina risale invece al 2013, quando a trionfare fu Fernando Alonso (già vincitore su questo circuito nel 2005 con la Renault) davanti a Kimi Raikkonen (allora in Lotus). Proprio il finlandese può vantare una vittoria a Shanghai con la Rossa: era il 2007, il penultimo GP della stagione, quello in cui Hamilton subì il primo ritiro della sua carriera, finendo sulla ghiaia all’ingresso dei box. Uno 0 che poi gli costò caro, perché in Brasile fu poi Kimi a prendersi il titolo.

Gli altri due successi della Ferrari sono invece lontani. Il primo fu di Rubens Barrichello, che nel 2004, nella prima gara corsa su questa pista, visse un weekend da dominatore prendendosi pole e vittoria. L’altro, invece, è del 2006 e porta la firma di Michael Schumacher. Un ricordo dolcissimo, l’ultima vittoria in Formula 1 dell’asso tedesco.

E Sebastian Vettel? Anche la sua tradizione non è così favorevole in Cina. Qui, infatti, il tedesco ha vinto una sola volta, nel 2009, raccogliendo un solo altro podio (2011) negli anni di dominio con la Red Bull. Ma Shanghai è anche dove Seb si mise in luce per la prima volta, quando sfiorò il podio con la Toro Rosso nel 2007, giungendo quarto al traguardo dopo essere partito in diciassettesima posizione. La sua tradizione con la Ferrari in Cina è decisamente favorevole, con tre podi in tre edizioni. Due secondi e un terzo posto: manca solo la vittoria…













