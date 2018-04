F1, i precedenti della Ferrari nel GP del Bahrein. Un lungo digiuno spezzato lo scorso anno da Sebastian Vettel

Secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018, a Sakhir, nel deserto del Bahrein. Un tracciato entrato a far parte del circus nel 2004, che in ben due occasioni (2006 e 2010) ha inaugurato la stagione. La Ferrari si presenta forte della vittoria di Sebastian Vettel a Melbourne: andiamo a vedere i precedenti della Rossa in Bahrein.

Vettel-Ferrari, un binomio vincente. Proprio l’anno scorso, infatti, Seb trionfò a Sakhir. Una vittoria costruita partendo dalla terza fila, dapprima bruciando Hamilton allo spegnimento dei semafori, poi superando Bottas con la sosta anticipata e complice l’ingresso della Safety Car. Un inizio di stagione perfetto, perché il tedesco era reduce anche in quel caso dalla vittoria di Melbourne (ma il Bahrein era il terzo appuntamento), storia che potrebbe quindi ripetersi.

Il successo di Vettel fu importante anche perché interruppe il digiuno della Ferrari in Bahrein. La vittoria mancava infatti da sette stagioni, dal 2010, anno di debutto di Fernando Alonso, che vinse sfruttando proprio i problemi allo scarico di Seb, allora in Red Bull. Vettel e Alonso sono i due piloti che hanno più vittorie all’attivo, tre. Nei costruttori, invece, la Ferrari è quella che vanta più successi, cinque (con la Mercedes a tre), perché se è vero che dal 2010 al 2017 (nel 2011 non si è corso) sono arrivati solo due podi (Raikkonen secondo nel 2015 e Vettel terzo nel 2016), gli anni precedenti hanno sorriso al Cavallino.

La prima vittoria risale al 2004, anno di debutto di questo circuito, quando fu trionfo totale con la doppietta firmata da Michael Schumacher, poi campione del Mondo per l’ultima volta in carriera, e Rubens Barrichello. Ma il più vincente con la Rossa in Bahrein non è il tedesco, bensì Felipe Massa, che trionfò sia nel 2007 che nel 2008. L’anno prima fu un vero e proprio dominio, con pole, vittoria e giro veloce; l’anno successivo, invece, superò Kubica in partenza volando verso il trionfo, nella stagione che lo vide poi perdere il Mondiale in Brasile.

Oltre ad essere la scuderia più vincente in Bahrein, la Ferrari è anche quella che vanta più podi (12, contro gli 8 della Mercedes). Kimi Raikkonen comanda la classifica dei piloti con 8 (4 in Ferrari, 2 con la McLaren e 2 con la Lotus).













