F1: che cos’è la “Sprint Race”? Liberty Media pensa ad una RIVOLUZIONE del weekend di gara

Liberty Media continua a vagliare nuove soluzioni per attirare le attenzioni di un pubblico giovane. L’ultima idea, secondo quello che riporta il magazine tedesco “Auto Motor und Sport”, è quella della “Sprint Race”.

In che cosa consiste? Una gara da 100 km che possa decidere la pole position, eliminando così una sessione di prove libere. Un’ipotesi che, dunque, andrebbe a rivoluzionare l’intero programma del weekend di corsa.

Si partirebbe, infatti, con l’apertura al pubblico delle prove tecniche del giovedì, dando la possibilità agli appassionati di guardare da vicino le monoposto ed il lavoro di messa a punto delle stesse. Un modo per avvicinare i tifosi al paddock. In secondo luogo, le prove libere del venerdì verrebbero ridotte a 60 minuti, eliminando le FP3. Le qualifiche, in questo senso, verrebbero anticipate e sarebbe funzionali a stabilire l’ordine di partenza della “Sprint Race” che si disputerà nel pomeriggio. Una corsa, come detto, di 100 km senza limiti di benzina e gomme il cui risultato finale stabilirà la griglia di partenza del GP domenicale.

Sarà veramente possibile? E, soprattutto, che cosa ne penseranno i team ed i piloti? Il tempo ci darà una risposta.













