F1, GP Bahrein 2018: a Sakhir l’incognita sulla tenuta delle gomme. Il caldo fattore determinante

Sale l’attesa per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Sakhir, in Bahrein, le monoposto si esibiranno a caccia del risultato pieno, dopo il primo assaggio dell’Albert Park di Melbourne (Australia).

Ci si aspetta un nuovo confronto tra Mercedes e Ferrari. La Rossa, trionfante nel round australiano con Sebastian Vettel, vorrà confermarsi sul tracciato arabo e verificare il proprio assetto, apparso non all’altezza dei rivali. Nonostante la vittoria del tedesco ed il terzo posto di Kimi Raikkonen, la macchina ha presentato alcune problematiche legate alla stabilità in frenata ed all’ingresso in curva che i tecnici dovranno assolutamente risolvere.

Trazione ed equilibrio aerodinamico saranno le qualità richieste su una pista “stop&go” che metterà a dura prova i piloti e le monoposto anche per le temperature presenti. Nonostante la corsa sia in notturna, ci si aspetta un clima piuttosto caldo e questo indubbiamente andrà a condizionare la messa a punto delle vetture che dovranno sfruttare al meglio le gomme e non “strapazzarle” eccessivamente.

Un fattore che, in passato, aveva sorriso al Cavallino Rampante. La creatura di Maranello, infatti, si era spesso dimostrata ben più “gentile” delle Frecce d’ Argento con le Pirelli e, in condizioni così al limite, potrebbe essere ancora una volta avvantaggiata. Team che per questo appuntamento avranno a disposizione medie, soft e supersoft e nello sfruttamento di quest’ultima tipologia che si giocherà la partita per la vittoria probabilmente.

Ne sono consci i ferraristi ed anche per questo dovranno settare la SF71H in modo da essere sufficientemente veloce in rettilineo ma non tale consumare troppo le coperture e perdere, conseguentemente, prestazione. Lo stesso lavoro dovranno farlo anche le altre scuderie, impegnate nel raggiungimento di questo giusto compromesso. Una sfida nella sfida.













